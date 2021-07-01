https://uz.sputniknews.ru/20210701/shkolnyy-uchitel-treboval-4000-za-postuplenie-v-stolichnyy-vuz-19488561.html
Школьный учитель требовал у отца абитуриента $4000 за поступление в вуз
Школьный учитель требовал у отца абитуриента $4000 за поступление в вуз
Подобные случаи совсем не редкость: ранее правоохранители предотвратили сразу несколько аналогичных преступлений. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T09:27+0500
2021-07-01T09:27+0500
2021-07-01T09:57+0500
общество
вуз
мошенничество
взятка
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержали школьного преподавателя, который занимался мошенничеством.По данным Генпрокуратуры, Ш. Д. вошел в доверие к знакомому и пообещал устроить его сына в Государственный университет физической культуры и спорта.Подозреваемый заверял, что сделать это у него получится через свои связи в Ташкенте.Правда, за свои услуги мужчина потребовал "вознаграждение" — 4 тысячи долларов. Злоумышленника поймали с поличным в момент получения половины от этой суммы.Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз. Ведется следствие.Подобные случаи совсем не редкость: ранее был задержан мужчина, обещавший за 5 тысяч долларов устроить абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/snova-vzyatka-zaderjan-sotrudnik-tashkentskogo-vuza-18942101.html
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вуз, мошенничество, взятка
Школьный учитель требовал у отца абитуриента $4000 за поступление в вуз
09:27 01.07.2021 (обновлено: 09:57 01.07.2021)
Подобные случаи совсем не редкость: ранее правоохранители предотвратили сразу несколько аналогичных преступлений.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержали школьного преподавателя, который занимался мошенничеством.
По данным
Генпрокуратуры, Ш. Д. вошел в доверие к знакомому и пообещал устроить его сына в Государственный университет физической культуры и спорта.
Подозреваемый заверял, что сделать это у него получится через свои связи в Ташкенте.
Правда, за свои услуги мужчина потребовал "вознаграждение" — 4 тысячи долларов. Злоумышленника поймали с поличным в момент получения половины от этой суммы.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз.
Подобные случаи совсем не редкость: ранее был задержан
мужчина, обещавший за 5 тысяч долларов устроить абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.