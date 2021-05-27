https://uz.sputniknews.ru/20210527/snova-vzyatka-zaderjan-sotrudnik-tashkentskogo-vuza-18942101.html

Снова взятка: задержан сотрудник ташкентского вуза

Снова взятка: задержан сотрудник ташкентского вуза

Задержанный оказался начальником отдела самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T14:55+0500

2021-05-27T14:55+0500

2021-05-27T15:11+0500

происшествия

поступление

абитуриенты

взятка

задержание

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Самаркандской области задержали мошенников, обещавших за деньги устроить поступление в вуз. В знак доказательства своих действий злоумышленники должны были предоставить документы, подтверждающие обучение в одном из институтов Казахстана. Услугу оценили в 4 200 долларов.Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Каттакурганского городского отдела СГБ прибыли на место осуществления незаконной сделки и задержали гражданина с поличным.Задержанный оказался начальником отдела самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("Мошенничество") и 28, 211 ("Дача взятки") Уголовного кодекса РУз, ведется следствие.Накануне также был задержан мужчина, обещавший за 5 000 долларов "устроить" абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.А на днях в Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два подобных преступления. Задержанные обещали поступление в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1 500 долларов и в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта за 3 500 долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-vuzax-uzbekistana-poyavitsya-otdel-po-protivodeystviyu-korruptsii-18831303.html

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поступление, абитуриенты, взятка, задержание