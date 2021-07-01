https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistantsy-pomogut-obnarujit-narusheniya-v-zemlepolzovanii-19495098.html
Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании
Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании
Онлайн-платформа предназначена для рассмотрения незаконных действий в отношении земельной собственности. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T13:32+0500
2021-07-01T13:32+0500
2021-07-01T13:36+0500
общество
генеральная прокуратура узбекистана
бот
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Генпрокуратуре разработали и запустили специальный Telegram-бот, посредством которого жители смогут оперативно извещать контролирующие органы о нарушения в сфере земельного управления.Платформа так и называется Yer Nazorati (контроль земли — пер. с узб. яз.), через нее будут рассматриваться незаконные действия в отношении земельной собственности.В начале этого месяца Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отдельно отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, а в ходе заседания лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/za-dva-goda-xokimy-ukrali-u-gosudarstva-120-tysyach-ga-zemli-19180265.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура узбекистана, бот
Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании
13:32 01.07.2021 (обновлено: 13:36 01.07.2021)
Онлайн-платформа предназначена для рассмотрения незаконных действий в отношении земельной собственности.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Генпрокуратуре разработали и запустили
специальный Telegram-бот, посредством которого жители смогут оперативно извещать контролирующие органы о нарушения в сфере земельного управления.
Платформа так и называется Yer Nazorati
(контроль земли — пер. с узб. яз.), через нее будут рассматриваться незаконные действия в отношении земельной собственности.
В начале этого месяца Шавкат Мирзиёев провел
совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отдельно отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, а в ходе заседания лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель.