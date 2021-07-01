https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistantsy-pomogut-obnarujit-narusheniya-v-zemlepolzovanii-19495098.html

Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании

Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании

Онлайн-платформа предназначена для рассмотрения незаконных действий в отношении земельной собственности. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T13:32+0500

2021-07-01T13:32+0500

2021-07-01T13:36+0500

общество

генеральная прокуратура узбекистана

бот

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Генпрокуратуре разработали и запустили специальный Telegram-бот, посредством которого жители смогут оперативно извещать контролирующие органы о нарушения в сфере земельного управления.Платформа так и называется Yer Nazorati (контроль земли — пер. с узб. яз.), через нее будут рассматриваться незаконные действия в отношении земельной собственности.В начале этого месяца Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором резко высказался о недостатках в сфере земельных отношений. Он отдельно отметил случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов, а в ходе заседания лишил районных хокимов права принимать решения о выделении земель.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/za-dva-goda-xokimy-ukrali-u-gosudarstva-120-tysyach-ga-zemli-19180265.html

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генеральная прокуратура узбекистана, бот