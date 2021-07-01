https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-kashkadarinskoy-oblasti-zagorelsya-neftedobyvayuschiy-zavod---pogib-rabochiy-19505201.html

В Кашкадарьинской области загорелся нефтедобывающий завод - погиб рабочий

В Кашкадарьинской области загорелся нефтедобывающий завод - погиб рабочий

К сожалению, трагедии избежать не удалось - во время пожара погиб рабочий предприятия. Еще двое получили травмы, им оказали медицинскую помощь. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T20:14+0500

2021-07-01T20:14+0500

2021-07-01T20:14+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня днем в Кашкадарьинской области загорелся один из цехов по производству пропан-бутановой смеси Шуртанского нефтегазодобывающего управления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, причиной пожара мог стать прорыв газовой трубы.Сразу после сигнала о произошедшем, который поступил на горячую линию МЧС, на место выехали 10 пожарно-спасательных бригад. Они оперативно потушили огонь.Но, к сожалению, трагедии избежать не удалось - во время пожара погиб рабочий предприятия. Еще двое получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.В апреле этого года сильный пожар произошел на столичном заводе по производству синтепона.На место также прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Почти через час возгорание было полностью устранено.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/pojar-na-elektricheskoy-podstantsii-spasateli-potushili-ogon-19445672.html

кашкадарьинская область

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мчс узбекистана, пожар, кашкадарьинская область