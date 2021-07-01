https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistane-otmenyaetsya-praktika-prodaji-gosobektov-za-odin-sum-19506514.html
В Узбекистане отменяется практика продажи гособъектов за “один сум”
В Узбекистане отменяется практика продажи гособъектов за “один сум”
По словам главы государства, отныне объекты будут выставляться на электронные торги по рыночной цене, а потенциальные покупатели больше не будут платить за... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T21:53+0500
2021-07-01T21:53+0500
2021-07-01T21:53+0500
экономика
видеоселекторное совещание
приватизация
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика продажи госсобственности по стартовой цене в “один сум”, а также земельных участков с инвестиционным обязательством, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Соответствующее заявление Шавкат Мирзиёев сделал на видеоселекторном совещании, где обсуждались результаты работы и приоритетные задачи в сфере приватизации госактивов.По словам главы государства, отныне объекты будут выставляться на электронные торги по рыночной цене. При покупке недвижимости на аукционе срок оплаты будет продлен с текущих 5 дней до 15. При этом, как отмечалось, в текущем году на продажу будет выставлено более 900 объектов госсобственности. Потенциальные покупатели больше не будут платить за участие в онлайн-аукционе, а расходы предпринимателей на электронную регистрацию будет покрываться Агентством по управлению госактивами. Ответственным лицам поручено разработать проект постановления, предусматривающего этот новый порядок.Также, глава государства подчеркнул необходимость привлечения зарубежных консультантов при выставлении на продажу государственных долей в 13 крупных объектах недвижимости в Ташкенте и 11 отраслевых предприятиях.Помимо этого, главам администраций областей, районов и городов поручено в течение месяца выставить на продажу 154 пустующих объекта, находящихся в их ведении. Доля средств, остающихся в распоряжении регионов после продажи имущества, будет увеличена с 73 до 87 процентов. Они будут равномерно распределены между областным и районным (городским) бюджетами.Агентству по управлению государственными активами поручено повторно провести полную инвентаризацию непрофильных и пустующих объектов предприятий и банков с участием государства и подготовить их к приватизации.Вопрос приватизации в Узбекистане определен как один из ключевых направлений экономических реформ. Ведется работа по сокращению в текущем и следующем году числа предприятий с госдолей минимум в три раза.В первой половине текущего года уже продано 478 объектов. Это принесло государству один триллион сто миллиардов сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/krupnye-gospredpriyatiya-uzbekistana-podvergnutsya-masshtabnoy-transformatsii-i-privatizatsii-18951726.html
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видеоселекторное совещание, приватизация, шавкат мирзиёев, узбекистан
В Узбекистане отменяется практика продажи гособъектов за “один сум”
По словам главы государства, отныне объекты будут выставляться на электронные торги по рыночной цене, а потенциальные покупатели больше не будут платить за участие в онлайн-аукционе.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Узбекистане отменяется практика продажи госсобственности по стартовой цене в “один сум”, а также земельных участков с инвестиционным обязательством, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Соответствующее заявление Шавкат Мирзиёев сделал на видеоселекторном совещании, где обсуждались результаты работы и приоритетные задачи в сфере приватизации госактивов.
По словам главы государства, отныне объекты будут выставляться на электронные торги по рыночной цене.
“Будет внедрен порядок, в соответствии с которым продажа и аренда зданий и транспортных средств организаций с госдолей более 50 процентов будет осуществляться только через электронный аукцион”, — говорится в сообщении.
При покупке недвижимости на аукционе срок оплаты будет продлен с текущих 5 дней до 15. При этом, как отмечалось, в текущем году на продажу будет выставлено более 900 объектов госсобственности.
Потенциальные покупатели больше не будут платить за участие в онлайн-аукционе, а расходы предпринимателей на электронную регистрацию будет покрываться Агентством по управлению госактивами.
Ответственным лицам поручено разработать проект постановления, предусматривающего этот новый порядок.
Также, глава государства подчеркнул необходимость привлечения зарубежных консультантов при выставлении на продажу государственных долей в 13 крупных объектах недвижимости в Ташкенте и 11 отраслевых предприятиях.
Помимо этого, главам администраций областей, районов и городов поручено в течение месяца выставить на продажу 154 пустующих объекта, находящихся в их ведении. Доля средств, остающихся в распоряжении регионов после продажи имущества, будет увеличена с 73 до 87 процентов. Они будут равномерно распределены между областным и районным (городским) бюджетами.
Агентству по управлению государственными активами поручено повторно провести полную инвентаризацию непрофильных и пустующих объектов предприятий и банков с участием государства и подготовить их к приватизации.
Вопрос приватизации в Узбекистане определен как один из ключевых направлений экономических реформ. Ведется работа по сокращению в текущем и следующем году числа предприятий с госдолей минимум в три раза.
В первой половине текущего года уже продано 478 объектов. Это принесло государству один триллион сто миллиардов сумов.