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Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Узбекистан за поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и за готовность оказывать... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:23+0500
2021-07-02T15:11+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который в эти дни находится в Вашингтоне во главе делегации республики, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Стороны говорили об активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе обсудили взаимодействие по оборонной линии, обеспечению региональной безопасности, борьбе с общими вызовами и угрозами.Глава Пентагона Ллойд Остин отметил и приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.Ранее Абдулазиз Камилов провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе дискуссии американский чиновник предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека.Вместе с тем Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html
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узбекистан, сша

Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана

14:23 02.07.2021 (обновлено: 15:11 02.07.2021)
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© МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Вашингтон во главе делегации Узбекистана, провел встречу с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Вашингтон во главе делегации Узбекистана, провел встречу с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© МИД Узбекистана
Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Узбекистан за поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и за готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который в эти дни находится в Вашингтоне во главе делегации республики, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Стороны говорили об активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе обсудили взаимодействие по оборонной линии, обеспечению региональной безопасности, борьбе с общими вызовами и угрозами.
Глава Пентагона Ллойд Остин отметил и приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.
Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
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Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
13:53
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Ранее Абдулазиз Камилов провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе дискуссии американский чиновник предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека.
Вместе с тем Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном.
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