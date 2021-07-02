https://uz.sputniknews.ru/20210702/abdulaziz-kamilov-obsudil-s-glavoy-pentagona-voprosy-podderjki-afganistana-19515747.html

Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана

Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Узбекистан за поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и за готовность оказывать... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T14:23+0500

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2021-07-02T15:11+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который в эти дни находится в Вашингтоне во главе делегации республики, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Стороны говорили об активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе обсудили взаимодействие по оборонной линии, обеспечению региональной безопасности, борьбе с общими вызовами и угрозами.Глава Пентагона Ллойд Остин отметил и приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.Ранее Абдулазиз Камилов провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе дискуссии американский чиновник предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека.Вместе с тем Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html

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