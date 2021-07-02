https://uz.sputniknews.ru/20210702/abdulaziz-kamilov-obsudil-s-glavoy-pentagona-voprosy-podderjki-afganistana-19515747.html
Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Узбекистан за поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и за готовность оказывать... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:23+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который в эти дни находится в Вашингтоне во главе делегации республики, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.Стороны говорили об активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе обсудили взаимодействие по оборонной линии, обеспечению региональной безопасности, борьбе с общими вызовами и угрозами.Глава Пентагона Ллойд Остин отметил и приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.Ранее Абдулазиз Камилов провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе дискуссии американский чиновник предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека.Вместе с тем Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html
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Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
14:23 02.07.2021 (обновлено: 15:11 02.07.2021)
Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Узбекистан за поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и за готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Накануне глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который в эти дни находится в Вашингтоне во главе делегации республики, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Стороны говорили об активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе обсудили взаимодействие по оборонной линии, обеспечению региональной безопасности, борьбе с общими вызовами и угрозами.
Глава Пентагона Ллойд Остин отметил и приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии.
Ранее Абдулазиз Камилов провел переговоры
с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе дискуссии американский чиновник предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека.
Вместе с тем Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном.