https://uz.sputniknews.ru/20210702/blinken-predlojil-uzbekistanu-podderjku-v-ukreplenii-demokratii-i-prav-cheloveka-19511276.html
Блинкен предложил Узбекистану поддержку в укреплении демократии и прав человека
Блинкен предложил Узбекистану поддержку в укреплении демократии и прав человека
Госсекретарь выразил министру Камилову желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном и предложил поддержку начатым здесь... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T12:24+0500
2021-07-02T12:24+0500
2021-07-02T12:25+0500
политика
госдепартамент сша
переговоры
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента США.Об этом госсекретарь заявил министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову на встрече в Вашингтоне, состоявшейся в четверг.Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном, отметив, что в этом году две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Также он поблагодарил главу узбекистанского МИД за неизменную поддержку мирного урегулирования в Афганистане и приветствовал внимание Узбекистана к региональным связям, включая более тесное политическое и экономическое сотрудничество с Афганистаном.Рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана в США начался 27 июня и продлится до 4 июля. Программа включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США. Ранее сообщалось о встрече Камилова с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.Стороны говорили о состоянии и перспективах взаимодействия в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.
https://uz.sputniknews.ru/20190623/Gosdep-SShA-otsenil-usiliya-Uzbekistana-po-iskoreneniyu-prinuditelnogo-truda-11838984.html
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госдепартамент сша, переговоры, мид узбекистана, абдулазиз камилов, сша
Блинкен предложил Узбекистану поддержку в укреплении демократии и прав человека
12:24 02.07.2021 (обновлено: 12:25 02.07.2021)
Госсекретарь выразил министру Камилову желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном и предложил поддержку начатым здесь реформам.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил поддержку реформам в Узбекистане, включая укрепление демократии и прав человека, сообщается
на сайте Госдепартамента США.
Об этом госсекретарь заявил министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову на встрече в Вашингтоне, состоявшейся в четверг.
Блинкен выразил желание Соединенных Штатов углубить стратегическое партнерство с Узбекистаном, отметив, что в этом году две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
"Госсекретарь высоко оценил инициативы Узбекистана по улучшению отношений в Центральной Азии, отметив активное сотрудничество двух стран в рамках региональной дипломатической платформы C5+1", — говорится в сообщении.
Также он поблагодарил главу узбекистанского МИД за неизменную поддержку мирного урегулирования в Афганистане и приветствовал внимание Узбекистана к региональным связям, включая более тесное политическое и экономическое сотрудничество с Афганистаном.
Рабочий визит
главы внешнеполитического ведомства Узбекистана в США начался 27 июня и продлится до 4 июля. Программа включает в себя встречи и переговоры в министерствах и ведомствах США.
Ранее сообщалось
о встрече Камилова с администратором агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
Стороны говорили о состоянии и перспективах взаимодействия в сфере продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.