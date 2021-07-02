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Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
Глава делегации Афганистана в мирных переговорах с талибами подвел неутешительные итоги относительно ситуации в стране. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T13:53+0500
2021-07-02T14:01+0500
абдулла абдулла
радикальное движение "талибан"
в мире
афганистан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел к эскалации войны.На заседании руководящего комитета ВКНП в Президентском дворце он заявил, что безопасность и единство Афганистана находятся под угрозой.Он добавил, что какого-либо прогресса в мирных переговорах в последнее время нет, несмотря на то, что обе стороны находятся на контакте в Дохе. По его словам, талибы делают очень медленные шаги в данном направлении, при этом они усилили активность на поле боя. По его словам, правительство находится в такой ситуации, когда оно говорит о мире, а талибы в это время приближаются к столице Афганистана. При этом он отметил, что рост напряженности невыгоден ни одной стране в регионе, и выразил уверенность, что соседние государства поддержат Афганистан в достижении прочного мира.После вывода американских войск ситуация в Афганистане резко обострилась. Талибы бросились завоевывать населенные пункты и на сегодняшний день уже контролируют большую часть территории страны. В результате боестолкновений правительственные силы и ополченцы вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан. В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают афганских военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения. Так 23 июня узбекско-афганскую границу в районе уезда Шортепа пересекли с оружием 53 пограничника и ополченца. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий они были возвращены на родину.На фоне этого, власти страны начали внезапную проверку боеготовности войск. Батальонные тактические учения прошли на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.После этого афганские военнослужащие еще несколько раз пытались незаконно перейти границу с Узбекистаном. Однако все они были успешно пресечены.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html
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абдулла абдулла, радикальное движение "талибан", афганистан

Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны

13:53 02.07.2021 (обновлено: 14:01 02.07.2021)
377
© Sputnik / Амир ИсаевПредседатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла
Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Амир Исаев
Глава делегации Афганистана в мирных переговорах с талибами подвел неутешительные итоги относительно ситуации в стране.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел к эскалации войны.
На заседании руководящего комитета ВКНП в Президентском дворце он заявил, что безопасность и единство Афганистана находятся под угрозой.

"С выводом иностранных войск из страны война обострилась. К сожалению, талибы воспользовалась тем, что вывод иностранных войск создал вакуум в некоторых областях", — сказал политик.

Он добавил, что какого-либо прогресса в мирных переговорах в последнее время нет, несмотря на то, что обе стороны находятся на контакте в Дохе. По его словам, талибы делают очень медленные шаги в данном направлении, при этом они усилили активность на поле боя.
"Есть беспокойство, что у "Талибана"* нет ни намерения, ни желания искать мира. Это беспокойство сейчас растет день ото дня", — заявил Абдулла.
По его словам, правительство находится в такой ситуации, когда оно говорит о мире, а талибы в это время приближаются к столице Афганистана.
При этом он отметил, что рост напряженности невыгоден ни одной стране в регионе, и выразил уверенность, что соседние государства поддержат Афганистан в достижении прочного мира.
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После вывода американских войск ситуация в Афганистане резко обострилась. Талибы бросились завоевывать населенные пункты и на сегодняшний день уже контролируют большую часть территории страны.
В результате боестолкновений правительственные силы и ополченцы вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.
В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают афганских военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.
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Так 23 июня узбекско-афганскую границу в районе уезда Шортепа пересекли с оружием 53 пограничника и ополченца. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий они были возвращены на родину.
На фоне этого, власти страны начали внезапную проверку боеготовности войск. Батальонные тактические учения прошли на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.
После этого афганские военнослужащие еще несколько раз пытались незаконно перейти границу с Узбекистаном. Однако все они были успешно пресечены.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
000101
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