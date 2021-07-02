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Что ожидает абитуриентов тестовых испытаниях в этом году - ГТЦ
Что ожидает абитуриентов тестовых испытаниях в этом году - ГТЦ
Тестовые испытания могут пройти или на открытых площадках или в закрытых помещениях. Все зависит от эпидемической обстановки. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T19:20+0500
2021-07-02T19:20+0500
общество
абитуриенты
государственный центр тестирования узбекистана
тестирование
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В этом году абитуриентам предоставят право приоритетного выбора. Иными словами, если он отдаст приоритет обучению на государственном гранте, то набранные баллы будут рассмотрены прежде всего по государственному гранту по 5 направлениям. Если баллов будет недостаточно для поступления "на бюджет", то результаты поступающего будут рассмотрены на платно-контрактной основе. Об этом рассказал глава пресс-службы Государственного центра тестирования Орзикул Бобоев. Ранее, по его словам, таких условий для абитуриентов не было.Тестовые испытания могут пройти или на открытых площадках или в закрытых помещениях. Все зависит от эпидемической обстановки. В том и другом случаях уже ведется подготовка 65 открытых площадок на стадионах и площадях и вместе с тем, аудиторий в 96 зданиях.В этом году решено увеличить количество камер наблюдения, кроме того будет установлено оборудование для онлайн-трансляции. Планируется также установить камеры с обзором в 360 градусов с функцией записи звука.В этом году вступительные экзамены будут проходить по пяти предметам, три из которых обязательные – родной язык, история Узбекистана, математика и два предмета по выбранной специальности.Абитуриент сможет узнать баллы на следующий день после сдачи экзамена через свой личный кабинет. Информация о поступлении или не поступлении будет опубликована в течение недели после полного окончания тестовых испытаний по всей стране.Также в этом году контроль процесса тестирования будет осуществлять лица, не связанные с ГЦТ. Новшества будут введены и для абитуриентов с ограниченными возможностями. Их обеспечат транспортом, также подбираются локации для тестирования, находящиеся максимально ближе к месту их проживания.Две недели назад Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о внедрении порядка прямой трансляции в сети "Интернет" процессов проведения экзаменов, следует из указа, подписанного 16 июня.Так, трансляции подлежат вступительные тестовые и творческие испытания по направлениям образования бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены, проводимые для студентов, изъявивших желание перевести учебу из республиканских либо зарубежных вузов в государственное высшее образовательное учреждение республики, а также тестирование, принимаемое у претендентов при признании документов о получении образования в зарубежных государствах.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html
https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekskie-shkolniki-smogut-peresdat-ekzameny-v-etom-godu-18824743.html
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абитуриенты, государственный центр тестирования узбекистана, тестирование

Что ожидает абитуриентов тестовых испытаниях в этом году - ГТЦ

19:20 02.07.2021
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© AFP / YURI KORSUNTSEVУзбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© AFP / YURI KORSUNTSEV
Тестовые испытания могут пройти или на открытых площадках или в закрытых помещениях. Все зависит от эпидемической обстановки.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В этом году абитуриентам предоставят право приоритетного выбора. Иными словами, если он отдаст приоритет обучению на государственном гранте, то набранные баллы будут рассмотрены прежде всего по государственному гранту по 5 направлениям. Если баллов будет недостаточно для поступления "на бюджет", то результаты поступающего будут рассмотрены на платно-контрактной основе.
Об этом рассказал глава пресс-службы Государственного центра тестирования Орзикул Бобоев. Ранее, по его словам, таких условий для абитуриентов не было.
Тестовые испытания могут пройти или на открытых площадках или в закрытых помещениях. Все зависит от эпидемической обстановки. В том и другом случаях уже ведется подготовка 65 открытых площадок на стадионах и площадях и вместе с тем, аудиторий в 96 зданиях.
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В этом году решено увеличить количество камер наблюдения, кроме того будет установлено оборудование для онлайн-трансляции. Планируется также установить камеры с обзором в 360 градусов с функцией записи звука.
В этом году вступительные экзамены будут проходить по пяти предметам, три из которых обязательные – родной язык, история Узбекистана, математика и два предмета по выбранной специальности.
Абитуриент сможет узнать баллы на следующий день после сдачи экзамена через свой личный кабинет. Информация о поступлении или не поступлении будет опубликована в течение недели после полного окончания тестовых испытаний по всей стране.
Также в этом году контроль процесса тестирования будет осуществлять лица, не связанные с ГЦТ.
Новшества будут введены и для абитуриентов с ограниченными возможностями. Их обеспечат транспортом, также подбираются локации для тестирования, находящиеся максимально ближе к месту их проживания.
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Две недели назад Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о внедрении порядка прямой трансляции в сети "Интернет" процессов проведения экзаменов, следует из указа, подписанного 16 июня.
Так, трансляции подлежат вступительные тестовые и творческие испытания по направлениям образования бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены, проводимые для студентов, изъявивших желание перевести учебу из республиканских либо зарубежных вузов в государственное высшее образовательное учреждение республики, а также тестирование, принимаемое у претендентов при признании документов о получении образования в зарубежных государствах.
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