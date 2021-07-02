https://uz.sputniknews.ru/20210702/kabul-mojet-past-kak-tsentralnoy-azii-vesti-peregovory-s-talibami-19509245.html

Кабул может пасть: как Центральной Азии вести переговоры с талибами?

Кабул может пасть: как Центральной Азии вести переговоры с талибами?

Ситуация действительно катастрофическая, по независимым данным, талибы точно контролируют не менее 60% Афганистана. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T10:44+0500

2021-07-02T10:44+0500

2021-07-02T12:06+0500

политика

радикальное движение "талибан"

кабул

талибан

центральная азия

афганистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Почему ситуация в Афганистане развивается по негативному сценарию и как обеспечить безопасность приграничных стран — союзников и партнеров России. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Соседи под угрозойСитуация действительно катастрофическая, по независимым данным, талибы точно контролируют не менее 60% Афганистана, рассказал Никита Мендкович.Политолог отмечает, что талибы за последние полтора месяца увеличили свою зону контроля примерно в два раза. Кроме того, они захватывают большие трофеи, в частности, в руках "Талибана"* появилась бронетехника и артиллерия, которую бросает афганская армия на своих базах. "Это становится уже довольно серьезным вызовом и для соседних регионов, потому что боевики гипотетически могут вести огонь и по сопредельной территории", — делает вывод Мендкович.Крупные населенные пункты такие, как Герат, Кундуз, Кабул, пока еще контролирует афганское правительство. Однако вряд ли властям удастся остановить наступление "Талибана" без поддержки иностранных войск, считает Мендкович."Афганская армия и полиция объективно не справляются. Есть случаи массового перехода на сторону боевиков — речь идет о тысячах дезертирах. Есть вероятность скорого падения Кундуза. Там около недели идут бои на подступах к городу, а иногда и перетекают на улицы города", — приводит аргументы политолог. По его словам, ситуация развивается лавинообразно и катастрофично. Такого не было на протяжении последних 15 лет. Еще одна угроза — наркотрафик"На текущий момент мы находимся в шаге от захвата власти движением, признанным террористическим. Более того, свыше 40% доходов талибов — наркоторговля. Выстроенная организованная наркопреступность в Афганистане может стать большей проблемой, по сравнению с вооруженным вторжением", — предупреждает Мендкович.И если прямая угроза для России пока отсутствует, хотя бы в силу того, что РФ не граничит с Афганистаном, то у союзников Москвы менее безопасное положение.По его мнению, необходимо организовать крепкий периметр, отработать механизмы взаимодействия армий: и российской, и членов ОДКБ, и Узбекистана, и Туркменистана. Необходимо показать, это совместная сила, которая готова в любой момент дать болезненный отпор противнику. К тому же, на территории Центральной Азии нужна пропаганда против экстремизма, необходимо разъяснять молодежи опасность радикализма, рекомендует Мендкович."Есть не только "Талибан"*, до сих пор никуда не делся ИГИЛ*, Джебхат ан-Нусра*, Исламское движение Узбекистана* — они все еще активны. Более того, многие из этих организаций имеют базы в Афганистане. Поэтому после прихода талибов к власти, террористы могут пытаться использовать северные районы Афганистана как плацдарм для проникновения на территорию стран ЦА", — считает собеседник Sputnik.По его словам, возможно также создание коррупционных схем или попыток прямого террора против властей соседних стран, чтобы никто не мешал наркотрафику талибов.Диалог сложенПереговоры с афганским правительством для "Талибана"* не имеют смысла, если они контролируют большую часть страны, отмечает Мендкович.Встречи же с представителями соседних стран возможны, считает Мендкович, но это будут контакты с людьми, менталитет которых построен на насилии."Россия предпочла бы договариваться с действующим афганским правительством при всех его недостатках. Но нам придется договариваться с теми, кто придет к власти", — говорит эксперт.* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

https://uz.sputniknews.ru/20210628/taliban-zaxvatil-afganskuyu-zastavu-na-granitse-s-tadjikistanom-19438988.html

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радикальное движение "талибан", кабул, талибан, центральная азия, афганистан