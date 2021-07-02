Политика
Кабул может пасть: как Центральной Азии вести переговоры с талибами?
10:44 02.07.2021 (обновлено: 12:06 02.07.2021)
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© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADAАфганский солдат
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Ситуация действительно катастрофическая, по независимым данным, талибы точно контролируют не менее 60% Афганистана.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Почему ситуация в Афганистане развивается по негативному сценарию и как обеспечить безопасность приграничных стран — союзников и партнеров России.
Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Соседи под угрозой
Ситуация действительно катастрофическая, по независимым данным, талибы точно контролируют не менее 60% Афганистана, рассказал Никита Мендкович.
"Более того, в нескольких районах талибы вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. На некоторых пограничных переходах они уже сами администрируют грузовой поток и взымают налоги. Судя по всему, армейские полицейские подразделения Афганистана прибывают в панике. Во всяком случае, есть примеры, когда они оставляли окруженные города, что позволяет талибам достаточно быстро продвигаться дальше", — объясняет эксперт.
Политолог отмечает, что талибы за последние полтора месяца увеличили свою зону контроля примерно в два раза. Кроме того, они захватывают большие трофеи, в частности, в руках "Талибана"* появилась бронетехника и артиллерия, которую бросает афганская армия на своих базах.
"Это становится уже довольно серьезным вызовом и для соседних регионов, потому что боевики гипотетически могут вести огонь и по сопредельной территории", — делает вывод Мендкович.
Крупные населенные пункты такие, как Герат, Кундуз, Кабул, пока еще контролирует афганское правительство. Однако вряд ли властям удастся остановить наступление "Талибана" без поддержки иностранных войск, считает Мендкович.
"Афганская армия и полиция объективно не справляются. Есть случаи массового перехода на сторону боевиков — речь идет о тысячах дезертирах. Есть вероятность скорого падения Кундуза. Там около недели идут бои на подступах к городу, а иногда и перетекают на улицы города", — приводит аргументы политолог.
По его словам, ситуация развивается лавинообразно и катастрофично. Такого не было на протяжении последних 15 лет.
"Были попытки талибов захватить Кундуз, но захвата 70 районов за полтора месяца — такого не было. И это очень похоже на катастрофу для официального Кабула", — отмечает Мендкович.
Еще одна угроза — наркотрафик
"На текущий момент мы находимся в шаге от захвата власти движением, признанным террористическим. Более того, свыше 40% доходов талибов — наркоторговля. Выстроенная организованная наркопреступность в Афганистане может стать большей проблемой, по сравнению с вооруженным вторжением", — предупреждает Мендкович.
И если прямая угроза для России пока отсутствует, хотя бы в силу того, что РФ не граничит с Афганистаном, то у союзников Москвы менее безопасное положение.
"Боевиков отличает крайняя жестокость. Например, на подконтрольных территориях они применяют наказание — отрезание частей тела: пальцы, уши, носы. Мы вынуждены иметь дело с новым режимом, в значительной мере состоящем из боевых командиров, которые последние 26 лет воевали и занимались криминалом. У них есть определенный менталитет и привычки. Чтобы выстроить с ними безопасное соседство, придется очень постараться", — предполагает политолог.
По его мнению, необходимо организовать крепкий периметр, отработать механизмы взаимодействия армий: и российской, и членов ОДКБ, и Узбекистана, и Туркменистана. Необходимо показать, это совместная сила, которая готова в любой момент дать болезненный отпор противнику.
К тому же, на территории Центральной Азии нужна пропаганда против экстремизма, необходимо разъяснять молодежи опасность радикализма, рекомендует Мендкович.
"Есть не только "Талибан"*, до сих пор никуда не делся ИГИЛ*, Джебхат ан-Нусра*, Исламское движение Узбекистана* — они все еще активны. Более того, многие из этих организаций имеют базы в Афганистане. Поэтому после прихода талибов к власти, террористы могут пытаться использовать северные районы Афганистана как плацдарм для проникновения на территорию стран ЦА", — считает собеседник Sputnik.
По его словам, возможно также создание коррупционных схем или попыток прямого террора против властей соседних стран, чтобы никто не мешал наркотрафику талибов.
"Мы наблюдали подобные попытки на границе с Туркменистаном. Несколько лет назад там было нападение боевиков с афганской территории на заставу, погибло более 20 человек. Видимо, это было связано с тем, что туркменские пограничники пытались противодействовать контрабанде из Афганистана. Нужно быть готовым к таким сценариям", — прогнозирует политолог.
Диалог сложен
Переговоры с афганским правительством для "Талибана"* не имеют смысла, если они контролируют большую часть страны, отмечает Мендкович.
"Они могут договариваться только о почетной сдаче Кабула, чтобы обеспечить формальную преемственность режима. Может быть, действующему правительству дадут выехать из страны или символично пообещают какую-то неприкосновенность", — рассуждает глава Евразийского аналитического клуба.
Встречи же с представителями соседних стран возможны, считает Мендкович, но это будут контакты с людьми, менталитет которых построен на насилии.
"Россия предпочла бы договариваться с действующим афганским правительством при всех его недостатках. Но нам придется договариваться с теми, кто придет к власти", — говорит эксперт.
* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран