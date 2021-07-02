https://uz.sputniknews.ru/20210702/koronavirus--klassnyy-v-ssha-god-molchali-ob-opasnyx-eksperimentax-19511657.html

"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах

"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах

Власти США продолжают искать организаторов утечки коронавируса в китайской лаборатории в Ухане. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T12:34+0500

2021-07-02T12:34+0500

2021-07-02T13:45+0500

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А вот сами американцы нашли возможного виновника гораздо ближе — на собственной территории. Им оказался британский ученый с засекреченной биографией и интересными международными связями.Знакомьтесь, Питер Дашак. Видный зоолог. Глава загадочной благотворительной организации EcoHealth Alliance, в которой наряду с известными учеными состоят жены богатых американцев и высокопоставленные сотрудники спецслужб, в том числе бывший глава легендарной биолаборатории Форт-Детрик.Только что американское издание добыло доказательства того, что уже больше десяти лет Питер Дашак занимался исследованиями коронавирусов в лабораториях и в дикой природе. Причем финансировались его "изыскания" американской корпорацией Google."Коронавирус такой классный! — рассказывал он в 2019 году. — Им очень легко манипулировать в лаборатории. Мы с Ральфом Бариком (Университет Северной Каролины) работали над этим… Вставляешь в него кусочек другого вируса и дорабатываешь в лаборатории".Однако сразу после начала пандемии Дашак стал главным спикером Google по теме коронавируса и принялся яростно отрицать саму возможность искусственного происхождения заразы. Он даже организовал письмо ученых в респектабельный научный журнал Lancet, в котором любое предположение о рукотворном характере коронавируса объявлялось ересью.В это же самое время руководство Google топило в поисковике и откровенно банило всех спикеров, в том числе и знаменитых ученых, которые пытались озвучить альтернативную точку зрения. Лабораторное происхождение коронавируса на целый год стало табу.Сегодня ситуация изменилась, однако Дашак продолжает пиарить версию естественного происхождения вируса. Зимой этого года он в составе комиссии ВОЗ ездил в Ухань и опять развенчивал идею об искусственном происхождении коронавируса.Возникает вопрос: а зачем вообще IT-гиганту нужны проекты в области вирусологии? Послушаем "главврача" корпорации, главу подразделения Google Health Дэвида Фейнберга. "На самом деле Google — это компания, занимающаяся здравоохранением, — признается он журналистам. — Она хочет помочь миллиардам людей, к которым имеет доступ".А миллиарды-то и не знали... До сих пор все планы Google Health по охране здоровья человечества остаются тайной за семью печатями. Изредка только наружу прорываются скандалы типа того, что случился в 2019-м.Не менее загадочен и скандал с Дашаком. Американцы сегодня сконцентрировались на том, что ученый не раз работал в уханьской лаборатории. Однако на самом деле он работал по всему миру. Эксперименты по передаче коронавируса от летучих мышей людям он проводил, например, на территории Бангладеш, другие опыты — в Танзании, Малайзии, Южной Африке, США.Нет, никто не говорит, что британский ученый сконструировал вирус, а потом организовал его рукотворную утечку. Это годится разве что на сценарий фильма про Джеймса Бонда и суперзлодея. Однако невозможно не заметить, насколько выгодной оказалась пандемия для корпорации Google. Пока мы с вами теряли здоровье и заработки, хозяева корпорации бешеными темпами "рубили бабло": всего за год чистая прибыль Alphabet (хозяина Google) выросла на 17%, а капитализация — на треть.Особенно зловещий характер программам здравоохранения от Google придает то, что корпорация давно и плотно сотрудничает с американским Министерством обороны. Топ-менеджер компании Айзек Тейлор заседает в экспериментальном подразделении Пентагона по инновациям (DIUx). Глава Alphabet Эрик Шмидт возглавляет Совет по оборонным инновациям при Пентагоне — вместе с ним там заседает глава Amazon Джефф Безос, кстати сказать. Оба эти совета занимаются в том числе вопросами биозащиты и военного применения новейших биотехнологий.Неудивительно, что и опыты Дашака с коронавирусами спонсировались Пентагоном и правительственными агентствами США. Больше 64 миллионов долларов предоставило британскому ученому USAID — запрещенная в России организация, печально известная своими диверсиями и провокациями по всему миру.Еще шесть с половиной миллионов Дашаку перевело Агентство по уменьшению оборонной угрозы при Министерстве обороны США (DTRA). Деньги перечислялись в 2017-2020 годах. Название гранта: "На изучение риска вспышки зоонотической эпидемии в Западной Азии, вызванной вирусом летучих мышей".Ищут их сотрудники агентства почти исключительно вдоль границ России — в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Армении и, натурально, на Украине. То есть именно там, где расположены засекреченные американские биолаборатории.Еще в 2007 году DTRA составляло план действий на случай эпидемии гриппа типа "испанки". В 2009-м рассматривался сценарий, в котором некий "гениальный злодей" осуществит биодиверсию, заразив десятки тысяч людей вирусом Марбурга. Казалось бы, борьба с биотерроризмом вещь хорошая, нужная. Парадокс, однако, в том, что мировым лидером по утечкам опасных веществ остаются сами Соединенные Штаты.Из более чем полутора тысяч американских биолабораторий (это только те, которым разрешено работать с самыми опасными вирусами и бактериями) течет как из ведра. "В наших лабораториях по два инцидента каждую неделю, и все идет по нарастающей", — жаловался журналистам агентства Рейтер эпидемиолог Марк Липсич из Гарварда.Только в 2014 году на правительственном уровне несколько раз обсуждались опасные происшествия, связанные с тем, что на свободу вырвались возбудители оспы, сибирской язвы и птичьего гриппа. "Как нам справиться с утечками? Позакрывать лаборатории", — писала пресса.Но, что еще хуже, американские ученые осуществляли и сознательные диверсии. В 2001 году, всего спустя неделю после 11 сентября, Брюс Ивинс, работавший в биолаборатории Форт-Детрик, принялся рассылать по почте споры сибирской язвы. С 2007 года ФБР следило за ним. Наверное, на допросах Ивинс мог бы рассказать много интересного, однако в 2008-м он почему-то покончил с собой....И вот с таким удивительным бэкграундом американцы сегодня пытаются обвинить в утечке коронавируса китайских ученых. С больной головы на здоровую, что называется."Что же это получается, мои легкие были уничтожены биооружием, создание которого проспонсировало правительство США? Ну и кто ответит за эту тупость невероятную?" — задается вопросом читатель из Сан-Антонио.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210628/rabotavshaya-v-uxane-virusolog-otvetila-otkuda-vzyalsya-covid-19-19436006.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/ssha-nashli-vinovnika-pandemii-koronavirusa-19000528.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/covid-19--eto-ne-konets-chelovechestvu-ugrojaet-covid-26-i-covid-32-18993080.html

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