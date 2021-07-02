Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210702/tashkent-nameren-uskorit-peregovory-s-kitaem-po-proizvodstvu-vaktsiny-19508580.html
Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины
Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины
На днях в Ташкент привезли еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19. Это была седьмая партия данного препарата. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T10:18+0500
2021-07-02T10:29+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
китай
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19364968_0:730:2048:1882_1920x0_80_0_0_cd61d77a82cbcd5e0d7d4768ce3f4a38.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено ускорить переговоры с китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по запуску в республике производства вакцины против COVID-19.Ранее глава ведомства Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19.По данным пресс-службы, Абдурахмонов и посол КНР в Узбекистане Цзян Янь обсудили запуск изготовления вакцин против коронавируса на производственных площадях республики.Абдурахманов также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит представителей Anhui Zhifei Longcom в Узбекистан для ознакомления с производственной инфраструктурой в республике.По данным Минздрава, в течение весны-начала лета власти страны получили 5,5 миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа. Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Между тем граждан активно прививают и другими препаратами, в том числе российской вакциной "Спутник V".Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата. В частности, стороны рассматривают мощности предприятия Jurabek Laboratories в Ташкенте.Вакцинация полным ходомКампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане с 1 апреля.В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html
https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-minzdrave-oprovergli-sluxi-chto-kitayskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-opasna-dlya-jizni-19504246.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
китай
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19364968_0:538:2048:2074_1920x0_80_0_0_d6d5d9381a77086763d827a133e3396d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, китай, узбекистан

Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины

10:18 02.07.2021 (обновлено: 10:29 02.07.2021)
510
© СС0 / Unsplash / Hakan NuralВакцина
Вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© СС0 / Unsplash / Hakan Nural
На днях в Ташкент привезли еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19. Это была седьмая партия данного препарата.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено ускорить переговоры с китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по запуску в республике производства вакцины против COVID-19.
Ранее глава ведомства Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19.
Пациент на пункте вакцинации делает прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Видео
Переубедить и привить: как работают пункты вакцинации на рынках и в ТЦ Ташкента — видео
29 июня, 18:53
0
По данным пресс-службы, Абдурахмонов и посол КНР в Узбекистане Цзян Янь обсудили запуск изготовления вакцин против коронавируса на производственных площадях республики.
"Министр и посол обменялись мнениями по содействию посольства Китая в ускорении реализации данного проекта", — говорится в сообщении.
Абдурахманов также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит представителей Anhui Zhifei Longcom в Узбекистан для ознакомления с производственной инфраструктурой в республике.
По данным Минздрава, в течение весны-начала лета власти страны получили 5,5 миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа. Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
В Ташкент доставлена партия китайско-узбекской вакцины - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Общество
В Минздраве опровергли слухи, что китайская вакцина от коронавируса опасна для жизни
Вчера, 19:25
0
Между тем граждан активно прививают и другими препаратами, в том числе российской вакциной "Спутник V".
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.
Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата. В частности, стороны рассматривают мощности предприятия Jurabek Laboratories в Ташкенте.

Вакцинация полным ходом

Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане с 1 апреля.
В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.
Вакцинация Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Общество
А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента
29 апреля, 15:57
0
220000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11В Хорезме стартовала подготовка к международному культурному форуму
14:52Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
14:23Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
14:10В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов
14:03США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg
13:53Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
13:50США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
13:49Министр народного образования вакцинировался от COVID
12:43В ЦБ озвучили средние цены на недвижимость в регионах Узбекистана
12:34"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
12:24Блинкен предложил Узбекистану поддержку в укреплении демократии и прав человека
11:58В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"
11:47"Ткнуть палкой русского медведя". Каких провокаций ждать в Черном море
11:09Покорить Эверест и уцелеть: альпинист Сергей Денисенко о тяготах похода и зоне смерти
11:07Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
10:44Кабул может пасть: как Центральной Азии вести переговоры с талибами?
10:26Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
10:18Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины
09:48"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма
09:29Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео