https://uz.sputniknews.ru/20210702/tashkent-nameren-uskorit-peregovory-s-kitaem-po-proizvodstvu-vaktsiny-19508580.html

Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины

Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины

На днях в Ташкент привезли еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19. Это была седьмая партия данного препарата. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T10:18+0500

2021-07-02T10:18+0500

2021-07-02T10:29+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

китай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено ускорить переговоры с китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по запуску в республике производства вакцины против COVID-19.Ранее глава ведомства Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical против COVID-19.По данным пресс-службы, Абдурахмонов и посол КНР в Узбекистане Цзян Янь обсудили запуск изготовления вакцин против коронавируса на производственных площадях республики.Абдурахманов также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит представителей Anhui Zhifei Longcom в Узбекистан для ознакомления с производственной инфраструктурой в республике.По данным Минздрава, в течение весны-начала лета власти страны получили 5,5 миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа. Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Между тем граждан активно прививают и другими препаратами, в том числе российской вакциной "Спутник V".Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата. В частности, стороны рассматривают мощности предприятия Jurabek Laboratories в Ташкенте.Вакцинация полным ходомКампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Узбекистане с 1 апреля.В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,9 миллиона человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html

https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-minzdrave-oprovergli-sluxi-chto-kitayskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-opasna-dlya-jizni-19504246.html

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, китай, узбекистан