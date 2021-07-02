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https://uz.sputniknews.ru/20210702/vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-inostrantsy-budut-obuchatsya-v-vuzax-rossii-19519061.html
Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России
Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России
Как будут обучать иностранных студентов в условиях пандемии, сохранится ли дистанционка и какая прививка понадобится для приезда в Россию – ответы на эти... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T17:19+0500
2021-07-02T17:25+0500
общество
удаленка
высшее образование
иностранные граждане
вакцинация
вузы
обучение
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Мария Науменко. Россия, скорее всего, будет признавать все вакцины от коронавируса, которые получили иностранные студенты российских вузов у себя на родине. Кроме того, планируется, что вакцинация обучающихся будет организована сразу после их приезда в РФ. Для тех, кто не может привиться по медицинским показаниям или не хочет этого делать по другим соображениям, будет выработан индивидуальный удаленный учебный план.Об этом в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказали представители "Россотрудничества" и Общественной палаты (ОП) РФ.Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против COVID-19, сообщил заместитель руководителя "Россотрудничества" Павел Шевцов.Он добавил, что на данный момент "Россотрудничество" совместно с Министерством образования и науки РФ работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну. "Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус и большинство студентов смогут въехать в Россию", — уточнил Шевцов. Большинство вузов будут переводить студентов, отказывающихся от вакцинации без весомой причины, на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.Представитель вуза отметил, что вакцинация сотрудников и студентов остается добровольной, но без нее вернуться к нормальному образу жизни не удастся.В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия "резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели".ОП РФ провела опрос крупных российских вузов. Выяснилось, что в большинстве выступают за допуск иностранных студентов к очным занятиям. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/vse-vklyucheno-rf-vvedet-granty-dlya-inostrannyx-studentov-19056508.html
https://uz.sputniknews.ru/20210601/ochno-i-distantsionno-kak-postupit-v-rossiyskiy-vuz-ne-vyezjaya-iz-strany-19003392.html
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удаленка, высшее образование, иностранные граждане, вакцинация, вузы, обучение

Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России

17:19 02.07.2021 (обновлено: 17:25 02.07.2021)
1184
CC0 / Usplash / Element5 Digital / Девушка с книгами
Девушка с книгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
CC0 / Usplash / Element5 Digital /
Как будут обучать иностранных студентов в условиях пандемии, сохранится ли дистанционка и какая прививка понадобится для приезда в Россию – ответы на эти вопросы в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Мария Науменко. Россия, скорее всего, будет признавать все вакцины от коронавируса, которые получили иностранные студенты российских вузов у себя на родине.
Кроме того, планируется, что вакцинация обучающихся будет организована сразу после их приезда в РФ.
Для тех, кто не может привиться по медицинским показаниям или не хочет этого делать по другим соображениям, будет выработан индивидуальный удаленный учебный план.
Об этом в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказали представители "Россотрудничества" и Общественной палаты (ОП) РФ.
Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против COVID-19, сообщил заместитель руководителя "Россотрудничества" Павел Шевцов.
"Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины", — сказал он.
Он добавил, что на данный момент "Россотрудничество" совместно с Министерством образования и науки РФ работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну.
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"Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус и большинство студентов смогут въехать в Россию", — уточнил Шевцов.
Большинство вузов будут переводить студентов, отказывающихся от вакцинации без весомой причины, на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

"Те студенты, которые просто не хотят делать вакцинацию, у которых нет антител, и они как-то на этот вопрос смотрят, что они в принципе не будут никаких мер предпринимать, они не будут допускаться до очных занятий. Для них будет не просто дистанционное обучение, что их подключили к занятиям и все, а будут вводиться индивидуальные планы работы, которые будут предполагать совсем другие требования уже", — пояснил он.

Представитель вуза отметил, что вакцинация сотрудников и студентов остается добровольной, но без нее вернуться к нормальному образу жизни не удастся.
В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия "резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели".

"Это кочевания группы из очного в дистанционный, из дистанционного в очный формат. Университеты делают все для того, чтобы эффективность обучения не падала. Но в сравнении с очным форматом эффективность, конечно, уступает", — признает Сардарян.

ОП РФ провела опрос крупных российских вузов. Выяснилось, что в большинстве выступают за допуск иностранных студентов к очным занятиям.
В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ.
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