https://uz.sputniknews.ru/20210702/vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-inostrantsy-budut-obuchatsya-v-vuzax-rossii-19519061.html

Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России

Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России

Как будут обучать иностранных студентов в условиях пандемии, сохранится ли дистанционка и какая прививка понадобится для приезда в Россию – ответы на эти... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T17:19+0500

2021-07-02T17:19+0500

2021-07-02T17:25+0500

общество

удаленка

высшее образование

иностранные граждане

вакцинация

вузы

обучение

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Мария Науменко. Россия, скорее всего, будет признавать все вакцины от коронавируса, которые получили иностранные студенты российских вузов у себя на родине. Кроме того, планируется, что вакцинация обучающихся будет организована сразу после их приезда в РФ. Для тех, кто не может привиться по медицинским показаниям или не хочет этого делать по другим соображениям, будет выработан индивидуальный удаленный учебный план.Об этом в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказали представители "Россотрудничества" и Общественной палаты (ОП) РФ.Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против COVID-19, сообщил заместитель руководителя "Россотрудничества" Павел Шевцов.Он добавил, что на данный момент "Россотрудничество" совместно с Министерством образования и науки РФ работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну. "Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус и большинство студентов смогут въехать в Россию", — уточнил Шевцов. Большинство вузов будут переводить студентов, отказывающихся от вакцинации без весомой причины, на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.Представитель вуза отметил, что вакцинация сотрудников и студентов остается добровольной, но без нее вернуться к нормальному образу жизни не удастся.В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия "резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели".ОП РФ провела опрос крупных российских вузов. Выяснилось, что в большинстве выступают за допуск иностранных студентов к очным занятиям. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/vse-vklyucheno-rf-vvedet-granty-dlya-inostrannyx-studentov-19056508.html

https://uz.sputniknews.ru/20210601/ochno-i-distantsionno-kak-postupit-v-rossiyskiy-vuz-ne-vyezjaya-iz-strany-19003392.html

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удаленка, высшее образование, иностранные граждане, вакцинация, вузы, обучение