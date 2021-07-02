Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210702/vse-po-novoy-v-tashkente-vozobnovili-rabotu-covid-tsentry-19509870.html
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик". 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T11:07+0500
2021-07-02T11:12+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17743658_0:128:3182:1918_1920x0_80_0_0_16debf9d7de0899db3daf0c87d9b045c.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Такое решение принято из-за резкого скачка числа заболевших, сообщили в пресс-службе администрации города.К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случаев заболевания COVID-19. Скончались 740 человек, 107 696 поправились. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".Распределительные центры, активно принимавшие больных коронавирусом летом прошлого года, в период первого всплеска заболеваний были закрыты в конце года после снижения числа инфицированных.Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.Сейчас в республике проходит прививочная кампания. Узбекистанцы могут получить прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. Вакцинация добровольная и бесплатная всех жителей старше 18 лет, а также граждан из групп риска.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/menyaetsya-li-marshrut-avtobusov-iz-tashkenta-v-oblast-v-svyazi-s-karantinom-19435673.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17743658_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_14343ab8531bae604f6243b8dc7de2c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, хокимият ташкента

Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры

11:07 02.07.2021 (обновлено: 11:12 02.07.2021)
339
© Sputnik / Перейти в фотобанк
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Такое решение принято из-за резкого скачка числа заболевших, сообщили в пресс-службе администрации города.
К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случаев заболевания COVID-19. Скончались 740 человек, 107 696 поправились. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.

"В Ташкенте вновь открываются распределительные центры для больных коронавирусом, есть соответствующее распоряжение хокима города Джахонгира Артыкходжаева", — говорится в сообщении хокимията Ташкента.

Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".
Распределительные центры, активно принимавшие больных коронавирусом летом прошлого года, в период первого всплеска заболеваний были закрыты в конце года после снижения числа инфицированных.
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Общество
Меняется ли маршрут автобусов из столицы в область в связи с карантином
28 июня, 09:00
0
Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.

Сейчас в республике проходит прививочная кампания. Узбекистанцы могут получить прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.
Вакцинация добровольная и бесплатная всех жителей старше 18 лет, а также граждан из групп риска.
110001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11В Хорезме стартовала подготовка к международному культурному форуму
14:52Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
14:23Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
14:10В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов
14:03США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg
13:53Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
13:50США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
13:49Министр народного образования вакцинировался от COVID
12:43В ЦБ озвучили средние цены на недвижимость в регионах Узбекистана
12:34"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
12:24Блинкен предложил Узбекистану поддержку в укреплении демократии и прав человека
11:58В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"
11:47"Ткнуть палкой русского медведя". Каких провокаций ждать в Черном море
11:09Покорить Эверест и уцелеть: альпинист Сергей Денисенко о тяготах похода и зоне смерти
11:07Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
10:44Кабул может пасть: как Центральной Азии вести переговоры с талибами?
10:26Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
10:18Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины
09:48"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма
09:29Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео