https://uz.sputniknews.ru/20210702/vse-po-novoy-v-tashkente-vozobnovili-rabotu-covid-tsentry-19509870.html

Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры

Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры

Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик". 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T11:07+0500

2021-07-02T11:07+0500

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общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Такое решение принято из-за резкого скачка числа заболевших, сообщили в пресс-службе администрации города.К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случаев заболевания COVID-19. Скончались 740 человек, 107 696 поправились. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".Распределительные центры, активно принимавшие больных коронавирусом летом прошлого года, в период первого всплеска заболеваний были закрыты в конце года после снижения числа инфицированных.Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.Сейчас в республике проходит прививочная кампания. Узбекистанцы могут получить прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. Вакцинация добровольная и бесплатная всех жителей старше 18 лет, а также граждан из групп риска.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/menyaetsya-li-marshrut-avtobusov-iz-tashkenta-v-oblast-v-svyazi-s-karantinom-19435673.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, хокимият ташкента