https://uz.sputniknews.ru/20210702/vse-po-novoy-v-tashkente-vozobnovili-rabotu-covid-tsentry-19509870.html
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик". 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T11:07+0500
2021-07-02T11:07+0500
2021-07-02T11:12+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Такое решение принято из-за резкого скачка числа заболевших, сообщили в пресс-службе администрации города.К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случаев заболевания COVID-19. Скончались 740 человек, 107 696 поправились. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".Распределительные центры, активно принимавшие больных коронавирусом летом прошлого года, в период первого всплеска заболеваний были закрыты в конце года после снижения числа инфицированных.Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.Сейчас в республике проходит прививочная кампания. Узбекистанцы могут получить прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. Вакцинация добровольная и бесплатная всех жителей старше 18 лет, а также граждан из групп риска.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/menyaetsya-li-marshrut-avtobusov-iz-tashkenta-v-oblast-v-svyazi-s-karantinom-19435673.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, хокимият ташкента
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
11:07 02.07.2021 (обновлено: 11:12 02.07.2021)
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В столичном хокимияте объявили о возобновлении работы распределительных центров для больных коронавирусом. Такое решение принято из-за резкого скачка числа заболевших, сообщили
в пресс-службе администрации города.
К настоящему моменту в Узбекистане зафиксировано 111 153 случаев заболевания COVID-19. Скончались 740 человек, 107 696 поправились. Ежедневно количество новых пациентов в больницах республики превышает 400.
"В Ташкенте вновь открываются распределительные центры для больных коронавирусом, есть соответствующее распоряжение хокима города Джахонгира Артыкходжаева", — говорится в сообщении хокимията Ташкента.
Центр вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр" и двух спортивных комплексов "Универсал" и "Ёшлик".
Распределительные центры, активно принимавшие больных коронавирусом летом прошлого года, в период первого всплеска заболеваний были закрыты в конце года после снижения числа инфицированных.
Напомним, с 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили
ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.
Сейчас в республике проходит прививочная кампания. Узбекистанцы могут получить прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.
Вакцинация добровольная и бесплатная всех жителей старше 18 лет, а также граждан из групп риска.