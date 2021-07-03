https://uz.sputniknews.ru/20210703/magate-o-stroitelstve-aes-v-uzbekistane-vse-idet-po-planu-19524378.html

МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану

МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану

Эксперты Международного агентства по атомной энергии изучили приоритетную площадку для строительства АЭС в республике и пришли к выводу, что все работы... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T11:35+0500

2021-07-03T11:35+0500

2021-07-03T11:35+0500

общество

магатэ

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что в деле подготовки к строительству АЭС в Узбекистане все идет по плану, при соблюдении всех нормативных требований. Как сообщает отдел новостей ООН, представители агентства провели в Узбекистане двенадцать дней в июне. В состав группы входили по одному эксперту из Бразилии и Болгарии и восемь сотрудников МАГАТЭ.Они провели комплексную оценку процесса развития инфраструктуры для ядерно-энергетической программы. А по итогам визита заявили, что страна добилась значительного прогресса в разработке проекта АЭС, предприняла шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы и укреплению потенциала регулирующего органа.При этом добавляется, что ядерно-энергетическая программа республики пользуется мощной государственной поддержкой, а работа ведется с соблюдением всех требований безопасности и принципов нераспространения.Группа вынесла рекомендации и предложения, направленные на оказание помощи стране в подготовке к строительству ее первой АЭС.Узбекистан — крупный мировой поставщик урана — рассчитывает на то, что ядерная энергетика обеспечит низкоуглеродный источник энергии и позволит сократить выбросы парниковых газов и увеличить генерирующие мощности. В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области. В апреле в дирекции по строительству станции заявили корреспонденту Sputnik Узбекистан, что началась подготовка к проведению общественных слушаний. Осталось согласовать их дату и формат

https://uz.sputniknews.ru/20210123/Kak-prodvigaetsya-proekt-stroitelstva-AES-v-Uzbekistane--video-15849417.html

https://uz.sputniknews.ru/20210123/Shavkat-Abdukamilov-Uzbekistan-ne-somnevaetsya-v-nadezhnosti-buduschey-AES-15849129.html

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магатэ, строительство аэс в узбекистане