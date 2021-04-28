https://uz.sputniknews.ru/20210428/uzbekistan-gotov-k-obschestvennym-slushaniyam-po-aes-18529669.html

Узбекистан готов к общественным слушаниям по АЭС

Узбекистан готов к общественным слушаниям по АЭС

В Узбекистане готовы к проведению общественных слушаний, касательно строительства АЭС. Осталось согласовать формат, дату и место. Какие исследования проведены... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T14:21+0500

2021-04-28T14:21+0500

2021-04-28T14:21+0500

общество

строительство аэс в узбекистане

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/05/18151824_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a737f0c1e4ef8e36e221614f750d8bf6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Дирекция по строительству атомной электростанции готовится согласовать дату и формат общественных слушаний по строительству в Узбекистане АЭС. Об этом Sputnik Узбекистан заявил ее директор Отабек Аманов. По его словам, уже готов внушительный пакет документов, среди них — отчет о воздействии на окружающую среду. Кроме того, на днях прошла онлайн-встреча с российскими партнерами, которые поделились своим опытом проведения общественных слушаний.Изучили "до атома"Директор дирекции по строительству АЭС напоминает, что приоритетная площадка у озера Тузкан выбрана из семи потенциальных. Причем поблизости рассматривались три из них, остальные четыре — возле Тудакульского водохранилища. Полевые работы по комплексным инженерным изысканиям на приоритетной площадке начались летом 2019 года. Проводятся они совместно с российским АО "Атомстройэкспорт" на основании межправсоглашения и постановления президента РУз №4048 от 4 декабря 2018 года.Исследования носят комплексный характер. В рамках инженерно-геологических работ, например, пробурено около 600 скважин различной глубины — от 10 до 120 метров. Самые глубокие бурились непосредственно под будущими реакторами. Это позволило отобрать порядка 15 тыс. образцов грунта. Часть из них отправлена в РФ для более детального исследования их состава и физико-химических свойств.В рамках инженерно-гидрометеорологических исследований установлена современная метеостанция. Благодаря ей можно изучать турбулентность ветра, температуру воздуха на приграничных слоях атмосферы, запыленность площадки и многое другое. Инженерно-экологические исследования позволили детально изучить всю биосферу вокруг, весь животный мир и растительный покров. Составлен химический состав озера Тузкан, водный баланс его и находящихся рядом каналов и коллекторов. Специалистами проведены детальные исследования по выявлению техногенных факторов, которые могли бы повлиять на площадку. Рядом с ней находятся горно-рудный карьер, нефтебаза и другие объекты. Полевые работы уже закончены, сейчас ведутся режимные наблюдения и камеральные работы, которые выполняются частично на базе подрядной организации АО "Атомстройэкспорт" в РФ и субподрядчика ГУП "Узгашлити" в Узбекистане. По их итогам, которые планируется подвести к осени, станет ясно, подходит ли выбранная площадка для проведения следующего этапа работ — разработки технической документации. Два столпаПо словам начальника отдела промышленной безопасности охраны труда и охраны окружающей среды дирекции по строительству АЭС Александры Хидирназаровой, мониторинг воздействия на окружающую среду будет вестись на протяжении всего жизненного цикла будущей АЭС. А она может функционировать до 100 лет.Установленная метеостанция ведет автоматический контроль за порывами ветра, туманами, солнечной радиацией, температурой, влажностью, составом почв, ее прогревом. Эти данные с определенной периодичностью анализируются и сводятся в специальную базу данных.Нахождение озера Тузкан в Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях накладывает дополнительные обязательства. Здесь ведется контроль перелетных птиц, орнитофауны, ихтиофауны, растительности — максимального количества факторов, на которые может повлиять АЭС. Режимные наблюдения ведутся в радиусе 30 км вокруг площадки. Это довольно большая территория. В них также входит мониторинг воздействия на местное население и персонал самой АЭС.По ее словам, на геодинамическом полигоне дважды в год проводятся гравиметрические работы, включающие наблюдения активных разломов. Важно, что таковых на площадке и вблизи нее не обнаружено, ведь их наличие является запрещающим фактором для строительства АЭС. Кроме того, территория оказалась наименее сейсмоактивной. Впрочем, выбранная площадка, как объясняют специалисты, оказалась наиболее идеальной по шестнадцати позициям, а запрещающие факторы отсутствуют вовсе. Результатом всех данных исследований станет еще определение и установление так называемого нулевого фонового значения. В дальнейшем это позволит контролировать состояние параметров экологии, метеорологии, геологии и других показателей. Соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС правительства Узбекистана и России подписали в начале сентября 2018 года. Комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200 будет возводить "Росатом". Приоритетным местом для станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Начало строительства запланировано на 2022-й с привлечением кредита правительства РФ.Однако в 2019 году глава Минэнерго Алишер Султанов заявил, что Узбекистан принял решение о возведении на этой площадке еще двух блоков. Помимо безопасности и энергоэффективности таких стратегических объектов, важна также рентабельность их строительства, объяснил он в интервью Sputnik Узбекистан. По его словам, если это заложат на стадии проектирования, то их возведение обойдется значительно дешевле, так как вся необходимая инфраструктура уже будет создана.

https://uz.sputniknews.ru/20210123/Kak-prodvigaetsya-proekt-stroitelstva-AES-v-Uzbekistane--video-15849417.html

https://uz.sputniknews.ru/20210122/Abdukamilov-vypusknikov-atomschikov-ne-dopustyat-srazu-k-pultu-uzbekskoy-AES-15847414.html

https://uz.sputniknews.ru/20210106/Zapusk-AES-v-Uzbekistane-podtyanet-k-proektu-i-drugie-strany-TsA--ekspert-15730624.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

строительство аэс в узбекистане, экология