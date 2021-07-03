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https://uz.sputniknews.ru/20210703/putin-utverdil-strategiyu-natsbezopasnosti-rf-19527769.html
Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ
Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ
Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T18:03+0500
2021-07-03T18:03+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Основные тезисы:Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлениюПредыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/putin-o-mirovom-zagovore-tretey-mirovoy-voyne-i-edinom-russkom-narode-19488753.html
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законодательство, указ, безопасность

Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ

18:03 03.07.2021
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
/
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Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Россия
Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе
1 июля, 09:46
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Основные тезисы:

Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению
️Развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией вошло в число внешнеполитических приоритетов России
Отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России
️Деструктивные силы в РФ и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания обстановки в России
Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России
Сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности РФ
Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности РФ
На фоне социально-экономических проблем в РФ растет потребность общества в эффективном госуправлении и социальной справедливости
Использование низкоуглеродных технологий является одним из путей обеспечения экономической безопасности России
Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета
Предыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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