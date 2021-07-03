https://uz.sputniknews.ru/20210703/putin-utverdil-strategiyu-natsbezopasnosti-rf-19527769.html

Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ

Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ

Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T18:03+0500

2021-07-03T18:03+0500

2021-07-03T18:03+0500

россия

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указ

безопасность

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.Стратегия национальной безопасности РФ — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Основные тезисы:Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлениюПредыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/putin-o-mirovom-zagovore-tretey-mirovoy-voyne-i-edinom-russkom-narode-19488753.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/rossiya-ne-planiruet-blokirovat-zarubejnye-sotsseti---putin-19481810.html

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