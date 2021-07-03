https://uz.sputniknews.ru/20210703/v-uzbekistane-sozdayutsya-tsentry-razovogo-truda-19528092.html

В Узбекистане создаются Центры разового труда

В Узбекистане создаются Центры разового труда

Планируется организовать call-центры, доставку соискателей на работу и с работы, аренду для них общежитий, обеспечить орудиями труда, средствами индивидуальной... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T18:16+0500

2021-07-03T18:16+0500

2021-07-03T18:16+0500

общество

законодательство

трудоустройство

постановление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Узбекистане на базе бюро обеспечения временной разовой работой, действующих при районных (городских) центрах содействия занятости населения Минтруда, создаются центры разового труда. Постановлением Кабинета Министров утверждена типовая структура центра. Его директором является замдиректора районного (городского) Центра содействия занятости населения. Для обеспечения общественного порядка за центром закрепляется ответственный сотрудник соответствующего районного (городского) отдела внутренних дел. В задачи центров входит:Центры разового труда должны быть организованы в регионах в течение двух месяцев на основе принципа государственно-частного партнерства. Планируется организовать call-центры, доставку соискателей на работу и с работы, аренду для них общежитий, обеспечить орудиями труда, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также создать точки общественного питания и обслуживания.Минтруда запустит онлайн-площадку биржи заявок "Mening ishim" на основе принципа "работа для всех", в которой будут отображаться надомный труд, дистанционные работы, фрилансерская деятельность и другая информация.Государственная программа создания новых рабочих мест и содействия занятости населения предусматривает создание новой системы трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах.Она включает расширение услуг, оказываемых гражданам, занятым на временных работах, содействие в поиске рабочих мест и работодателей, а также защиту трудовых прав.

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законодательство, трудоустройство, постановление, узбекистан