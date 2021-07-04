https://uz.sputniknews.ru/20210704/svyshe-300-afganskix-voennyx-otstupili-v-tadjikistan-posle-boev-s-talibanom-19530951.html

Свыше 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*

Свыше 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*

Это произошло накануне после захвата талибами погранкомендатуры Хохон. Обстановка в регионе остается напряженной. 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T11:30+0500

2021-07-04T11:30+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Более 300 афганских военнослужащих отступили на территорию Таджикистана после ожесточенных боев с талибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранвойска Таджикистана."В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан"*. В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", — говорится в сообщении.Афганские военные пересекли границу Таджикистана через охраняемый участок между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" Погранотряда "Ш.Шохин".Таджикские пограничники, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили военнослужащим страны-соседа перейти на свою территорию. Отмечается, что ситуация на таджикско-афганской границе находится под полным контролем таджикских пограничников.Это не первый подобный инцидент за последнюю неделю. В понедельник талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх.В результате 17 военнослужащих правительственных войск были вынуждены отступить в Таджикистан. Талибы и афганские правительственные войска продолжают боевые действия.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

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