https://uz.sputniknews.ru/20210704/vaktsinirovavshiesya-studenty-poluchat-skidku-pri-oplate-20212022-uchebnogo-goda-19531869.html

Вакцинировавшиеся студенты получат скидку при оплате 2021/2022 учебного года

Вакцинировавшиеся студенты получат скидку при оплате 2021/2022 учебного года

Начинается добровольная вакцинация от коронавируса граждан старше 18 лет в Самаркандской, Ташкентской областях, а также в других регионах, исходя из... 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T12:29+0500

2021-07-04T12:29+0500

2021-07-04T12:32+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Специальная республиканская комиссия расширила список граждан, кому доступна бесплатная вакцинация от коронавируса.Теперь прививку могут также сделать студенты старше 18 лет, которые обучаются во всех государственных и негосударственных вузах на программах бакалавриата, магистратура. Нововведения также касаются учащихся клинической ординатуры. Есть и бонусы: те студенты-контрактники, которые пройдут вакцинацию добровольно, получат единовременную скидку 10% при оплате контракта на 2021/2022 учебный год.Ранее глава государства объявил о новых мерах поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах — с нового учебного года студентам начнут предоставлять образовательные кредиты на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке ЦБ (14% в 2021 году).

https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-etom-godu-v-vuzy-uzbekistana-postupyat-pochti-158-tysyach-novyx-studentov-19392918.html

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вуз, скидки, студенты, узбекистан, вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус covid-19, вакцинация