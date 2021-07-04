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Вакцинировавшиеся студенты получат скидку при оплате 2021/2022 учебного года
Вакцинировавшиеся студенты получат скидку при оплате 2021/2022 учебного года
Начинается добровольная вакцинация от коронавируса граждан старше 18 лет в Самаркандской, Ташкентской областях, а также в других регионах, исходя из... 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T12:29+0500
2021-07-04T12:32+0500
вуз
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студенты
узбекистан
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
коронавирус covid-19
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Специальная республиканская комиссия расширила список граждан, кому доступна бесплатная вакцинация от коронавируса.Теперь прививку могут также сделать студенты старше 18 лет, которые обучаются во всех государственных и негосударственных вузах на программах бакалавриата, магистратура. Нововведения также касаются учащихся клинической ординатуры. Есть и бонусы: те студенты-контрактники, которые пройдут вакцинацию добровольно, получат единовременную скидку 10% при оплате контракта на 2021/2022 учебный год.Ранее глава государства объявил о новых мерах поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах — с нового учебного года студентам начнут предоставлять образовательные кредиты на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке ЦБ (14% в 2021 году).
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-etom-godu-v-vuzy-uzbekistana-postupyat-pochti-158-tysyach-novyx-studentov-19392918.html
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вуз, скидки, студенты, узбекистан, вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус covid-19, вакцинация

Вакцинировавшиеся студенты получат скидку при оплате 2021/2022 учебного года

12:29 04.07.2021 (обновлено: 12:32 04.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Daniel SchludiПузырек с вакциной, иллюстративное фото
Пузырек с вакциной, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2021
© СС0 / Unsplash / Daniel Schludi
Начинается добровольная вакцинация от коронавируса граждан старше 18 лет в Самаркандской, Ташкентской областях, а также в других регионах, исходя из возможностей.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Специальная республиканская комиссия расширила список граждан, кому доступна бесплатная вакцинация от коронавируса.
Теперь прививку могут также сделать студенты старше 18 лет, которые обучаются во всех государственных и негосударственных вузах на программах бакалавриата, магистратура.
Нововведения также касаются учащихся клинической ординатуры.
Есть и бонусы: те студенты-контрактники, которые пройдут вакцинацию добровольно, получат единовременную скидку 10% при оплате контракта на 2021/2022 учебный год.
Ранее глава государства объявил о новых мерах поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах — с нового учебного года студентам начнут предоставлять образовательные кредиты на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке ЦБ (14% в 2021 году).
Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Общество
В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов
24 июня, 13:22
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