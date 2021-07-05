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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/emomali-raxmon-poruchil-mobilizovat-20-tysyach-voennyx-na-granitse-19550186.html
Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных на границе
Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных на границе
Президент Таджикистана поручил принять меры для предотвращения нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T20:30+0500
2021-07-05T20:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
граница
военные
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Глава Таджикистана провел заседание Совета безопасности, в ходе которого поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Силы направят на укрепление таджикско-афганской границы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана."Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе. Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы", - отметил собеседник агентства.Вместе с тем Эмомали Рахмон поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.Ранее мы сообщали, что в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Таджикистана стороны договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html
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граница, военные, афганистан, таджикистан

Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных на границе

20:30 05.07.2021 (обновлено: 20:31 05.07.2021)
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© Официальная страница пресс-службы президента РТ в FacebookПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Президент Таджикистана поручил принять меры для предотвращения нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Глава Таджикистана провел заседание Совета безопасности, в ходе которого поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Силы направят на укрепление таджикско-афганской границы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.
"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе. Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы", - отметил собеседник агентства.
Вместе с тем Эмомали Рахмон поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
2 июля, 13:53
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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
Ранее мы сообщали, что в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Таджикистана стороны договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане.
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