https://uz.sputniknews.ru/20210705/tashkent-i-dushanbe-usilyat-koordinatsiyu-deystviy-dlya-stabilizatsii-obstanovki-v-afgane-19547569.html
Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
Кроме вопросов урегулирования афганского конфликта власти двух республик обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Речь, в частности, об... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T18:00+0500
2021-07-05T18:00+0500
2021-07-05T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ташкент и Душанбе договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом шла речь в телефонном разговоре Шавката Мирзиеева и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. Главы государств обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне, речь, в частности, шла об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.Месяц назад президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html
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телефонный разговор, афганистан, таджикистан, узбекистан
Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
18:00 05.07.2021 (обновлено: 18:20 05.07.2021)
Кроме вопросов урегулирования афганского конфликта власти двух республик обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Речь, в частности, об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Ташкент и Душанбе договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом шла речь
в телефонном разговоре Шавката Мирзиеева и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона.
"Особое внимание было уделено развитию ситуации в нашем регионе в связи с ухудшением обстановки и усилением напряженности на афганском направлении. Подчеркнута важность продолжения тесной межведомственной координации", - говорится в сообщении.
Главы государств обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне, речь, в частности, шла об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
Месяц назад президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили
обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.