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Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
Кроме вопросов урегулирования афганского конфликта власти двух республик обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Речь, в частности, об... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T18:00+0500
2021-07-05T18:20+0500
политика
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ташкент и Душанбе договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом шла речь в телефонном разговоре Шавката Мирзиеева и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. Главы государств обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне, речь, в частности, шла об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.Месяц назад президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html
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телефонный разговор, афганистан, таджикистан, узбекистан

Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане

18:00 05.07.2021 (обновлено: 18:20 05.07.2021)
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаРукопожатие
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
Кроме вопросов урегулирования афганского конфликта власти двух республик обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Речь, в частности, об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ташкент и Душанбе договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом шла речь в телефонном разговоре Шавката Мирзиеева и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона.
"Особое внимание было уделено развитию ситуации в нашем регионе в связи с ухудшением обстановки и усилением напряженности на афганском направлении. Подчеркнута важность продолжения тесной межведомственной координации", - говорится в сообщении.
Главы государств обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне, речь, в частности, шла об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Абдулла Абдулла: вывод войск США из Афганистана привел к эскалации войны
2 июля, 13:53
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Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
Месяц назад президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.
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