https://uz.sputniknews.ru/20210705/tashkent-i-dushanbe-usilyat-koordinatsiyu-deystviy-dlya-stabilizatsii-obstanovki-v-afgane-19547569.html

Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане

Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане

Кроме вопросов урегулирования афганского конфликта власти двух республик обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Речь, в частности, об... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T18:00+0500

2021-07-05T18:00+0500

2021-07-05T18:20+0500

политика

телефонный разговор

афганистан

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ташкент и Душанбе договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане. Об этом шла речь в телефонном разговоре Шавката Мирзиеева и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. Главы государств обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне, речь, в частности, шла об очередной консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.Месяц назад президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/19512014.html

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