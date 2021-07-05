https://uz.sputniknews.ru/20210705/fsb-rf-v-rossii-predotvratili-seriyu-teraktov-v-lyudnyx-mestax-19540387.html
ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
В Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T13:21+0500
2021-07-05T13:21+0500
2021-07-05T13:23+0500
происшествия
теракт
фсб россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0b/15581850_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7a7dcd0f9844a3dfc67b05cc64d3ea3b.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Боевики, которые готовились организовать теракты в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии были связаны между собой. Все они были членами террористической организации "Исламское государство"*. Силовикам удалось предотвратить атаки: шесть преступников уничтожены, двое задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.Ранее мы информировали о спецоперации по пресечению этих терактов. Сегодня стало известно, как именно боевики планировали провести атаки на население страны.Террористические акты были запланированы членами ячеек ИГ* на нынешнее лето. В частности, в Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад.По данным РИА “Новости”, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.* — организация, запрещенная в России и других государствах
https://uz.sputniknews.ru/20210405/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-stavropole-18153325.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0b/15581850_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ab6a83e6d58b428cead0f75cf1d605ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теракт, фсб россии
ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
13:21 05.07.2021 (обновлено: 13:23 05.07.2021)
В Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Боевики, которые готовились организовать теракты в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии были связаны между собой. Все они были членами террористической организации "Исламское государство"*.
Силовикам удалось предотвратить атаки: шесть преступников уничтожены, двое задержаны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
Ранее мы информировали
о спецоперации по пресечению этих терактов. Сегодня стало известно, как именно боевики планировали провести атаки на население страны.
Террористические акты были запланированы членами ячеек ИГ* на нынешнее лето. В частности, в Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад.
По данным РИА “Новости”
, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.
Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.
* — организация, запрещенная в России и других государствах