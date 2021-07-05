https://uz.sputniknews.ru/20210705/fsb-rf-v-rossii-predotvratili-seriyu-teraktov-v-lyudnyx-mestax-19540387.html

ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах

ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах

В Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T13:21+0500

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происшествия

теракт

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Боевики, которые готовились организовать теракты в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии были связаны между собой. Все они были членами террористической организации "Исламское государство"*. Силовикам удалось предотвратить атаки: шесть преступников уничтожены, двое задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.Ранее мы информировали о спецоперации по пресечению этих терактов. Сегодня стало известно, как именно боевики планировали провести атаки на население страны.Террористические акты были запланированы членами ячеек ИГ* на нынешнее лето. В частности, в Москве один из боевиков готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте. Его задержали несколько дней назад.По данным РИА “Новости”, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*.Атаки планировались в Адыгее, Тверской области, в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры.* — организация, запрещенная в России и других государствах

https://uz.sputniknews.ru/20210405/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-stavropole-18153325.html

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теракт, фсб россии