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На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома
На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома
В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T19:47+0500
2021-07-05T19:49+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Жителям Ферганской области рекомендовали не выходить из дома из-за непогоды, которая надвигается на регион. По прогнозам синоптиков в ближайшее время территорию накроет воздушная масса в виде сильного ветра и дождя.В этой связи в региональном УВД обратились к гражданам с просьбой, по возможности, оставаться дома.В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями. Важно также позаботиться об автомобилях, оставляя их в безопасном укрытии. Необдуманные действия могут привести к серьезному ущербу для здоровья и имущества.Напомним, пять дней назад узбекистанцам обещали жару к середине этой недели.По прогнозам Узгидромета, 6-8 июля, температура воздуха будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Вызвано это усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.
https://uz.sputniknews.ru/20210704/gulyayte-doma-vlasti-tashkenta-poprosili-v-jaru-ne-vyxodit-na-ulitsu-19533440.html
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прогноз погоды, мвд, ферганская область

На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома

19:47 05.07.2021 (обновлено: 19:49 05.07.2021)
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© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза в Великом Новгороде
Гроза в Великом Новгороде - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Жителям Ферганской области рекомендовали не выходить из дома из-за непогоды, которая надвигается на регион. По прогнозам синоптиков в ближайшее время территорию накроет воздушная масса в виде сильного ветра и дождя.
В этой связи в региональном УВД обратились к гражданам с просьбой, по возможности, оставаться дома.
В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями.
Важно также позаботиться об автомобилях, оставляя их в безопасном укрытии. Необдуманные действия могут привести к серьезному ущербу для здоровья и имущества.
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Напомним, пять дней назад узбекистанцам обещали жару к середине этой недели.
По прогнозам Узгидромета, 6-8 июля, температура воздуха будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Вызвано это усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.
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