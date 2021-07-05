https://uz.sputniknews.ru/20210705/na-ferganu-nadvigaetsya-nepogoda---v-mvd-prosyat-jiteley-ostavatsya-doma-19549508.html

На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома

На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома

В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T19:47+0500

2021-07-05T19:47+0500

2021-07-05T19:49+0500

общество

прогноз погоды

мвд

ферганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/289/68/2896877_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba8c3475cbabd83328bf82bf482c1500.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Жителям Ферганской области рекомендовали не выходить из дома из-за непогоды, которая надвигается на регион. По прогнозам синоптиков в ближайшее время территорию накроет воздушная масса в виде сильного ветра и дождя.В этой связи в региональном УВД обратились к гражданам с просьбой, по возможности, оставаться дома.В ведомстве напомнили, что во время шквалистого порыва ветра не рекомендуется стоять рядом со старыми деревьями, ветхими сооружениями и зданиями. Важно также позаботиться об автомобилях, оставляя их в безопасном укрытии. Необдуманные действия могут привести к серьезному ущербу для здоровья и имущества.Напомним, пять дней назад узбекистанцам обещали жару к середине этой недели.По прогнозам Узгидромета, 6-8 июля, температура воздуха будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Вызвано это усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.

https://uz.sputniknews.ru/20210704/gulyayte-doma-vlasti-tashkenta-poprosili-v-jaru-ne-vyxodit-na-ulitsu-19533440.html

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, мвд, ферганская область