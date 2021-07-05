https://uz.sputniknews.ru/20210705/sbornaya-uzbekistana-po-boksu-vyletela-v-yaponiyu-na-oi-2020-19544487.html
Сборная Узбекистана по боксу вылетела в Японию на ОИ-2020
Сборная Узбекистана по боксу вылетела в Японию на ОИ-2020
Представителей сборной республики и главного тренера по боксу Марата Курбанова проводили в Японию в Международном аэропорту имени Ислама Каримова. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T15:28+0500
2021-07-05T15:28+0500
2021-07-05T16:34+0500
спорт
олимпийские игры в токио
бокс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. До Олимпийских игр-2020 осталось меньше трех недель. И сегодня сильнейшие боксеры Узбекистана, которые представят честь страны на ОИ в Японии, вылетели в Токио, сообщили в пресс-службе НОК республики.В Стране восходящего солнца отечественные спортсмены традиционно проведут завершающий этап подготовки перед важным стартом.Представителей сборной республики и главного тренера по боксу Марата Курбанова проводили в Японию в Международном аэропорту имени Ислама Каримова.За Узбекистан на Токио-2020 выступят Шахобиддин Зоиров в весе до 52 кг, Миразиз Мирзахалилов в весе до 57 кг, Элнур Абдураимов — до 63 кг, Бобоусмон Батуров — до 69 кг, Фанат Кахрамонов — до 75 кг, Дилшод Рузметов — до 81 кг, Санжар Турсунов — до 91 кг и Баходир Жалолов в весовой категории свыше 91 кг.Женскую сборную представят Турсуной Рахимова в весе до 51 кг, Райхона Кодирова — до 60 кг и Шахноза Юнусова — до 69 кг.Соревнования на боксерском ринге в рамках токийской Олимпиады стартуют 24 июля.Месяц назад президент Узбекистана поздравил сборную республики по боксу, достойно защитившую честь страны на чемпионате Азии.Соревнования проходили 24-31 мая в Дубае. Узбекистанцам удалось завоевать в общей сложности 18 медалей (семь золотых, шесть серебряных, пять бронзовых).
https://uz.sputniknews.ru/20210516/boksery-uzbekistana-zavoevali-chetyre-zolotyx-medali-mejdunarodnogo-turnira-18751229.html
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олимпийские игры в токио, бокс, узбекистан
Сборная Узбекистана по боксу вылетела в Японию на ОИ-2020
15:28 05.07.2021 (обновлено: 16:34 05.07.2021)
Представителей сборной республики и главного тренера по боксу Марата Курбанова проводили в Японию в Международном аэропорту имени Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
До Олимпийских игр-2020 осталось меньше трех недель. И сегодня сильнейшие боксеры Узбекистана, которые представят честь страны на ОИ в Японии, вылетели в Токио, сообщили
в пресс-службе НОК республики.
В Стране восходящего солнца отечественные спортсмены традиционно проведут завершающий этап подготовки перед важным стартом.
Представителей сборной республики и главного тренера по боксу Марата Курбанова проводили в Японию в Международном аэропорту имени Ислама Каримова.
За Узбекистан на Токио-2020 выступят Шахобиддин Зоиров в весе до 52 кг, Миразиз Мирзахалилов в весе до 57 кг, Элнур Абдураимов — до 63 кг, Бобоусмон Батуров — до 69 кг, Фанат Кахрамонов — до 75 кг, Дилшод Рузметов — до 81 кг, Санжар Турсунов — до 91 кг и Баходир Жалолов в весовой категории свыше 91 кг.
Женскую сборную представят Турсуной Рахимова в весе до 51 кг, Райхона Кодирова — до 60 кг и Шахноза Юнусова — до 69 кг.
Соревнования на боксерском ринге в рамках токийской Олимпиады стартуют 24 июля.
Месяц назад президент Узбекистана поздравил
сборную республики по боксу, достойно защитившую честь страны на чемпионате Азии.
Соревнования проходили 24-31 мая в Дубае. Узбекистанцам удалось завоевать в общей сложности 18 медалей (семь золотых, шесть серебряных, пять бронзовых).