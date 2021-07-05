https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-uzbekistane-provedut-profilaktiku-teleradioveschatelnyx-ustroystv-19549054.html

В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств

В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств

Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T19:01+0500

2021-07-05T19:01+0500

2021-07-05T19:01+0500

общество

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387879_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24a7a35bba994e1a38bc9844a5b9ac37.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. С завтрашнего дня до конца месяца на телерадиовещательных устройствах в Узбекистане будут проводиться профилактические работы. Об этом жителей республики предупредили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.С этой целью будут отключены технические средства Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения - ГУП "ЦРРТ". Такое решение принято для того, чтобы обеспечить качественную трансляцию телевизионных программ населению страны. Профилактические работы на устройствах по формированию цифровых телепрограмм, телерадиовещательных устройствах, антенна-фидерных устройствах и устройствах по передаче и приему со спутниковых устройств ГУП "ЦРРТ" будут проводиться 6-30 июля текущего года.Плановые полугодовые профилактические работы будут проводиться на устройствах по формированию цифровых телепрограмм 14 июля с 01:00 до 06:00 (в ночь с 13 по 14 июля), на телевизионных передаточных устройствах - с 01:00 до 10:00. В это время по республике будет временно приостановлена трансляция цифровых телеперадач (кроме телепередач Национальной телерадиокомпании Узбекистана). Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким.Также, на территории Республики Каракалпакстан и областях будут проводиться плановые полугодовые профилактические работы 6-28 июля с 01:00 до 10:00 цифровых телепередатчиках, транслирующих телепередачи государственных, негосударственных, местных, а также коммерческих телеканалов ООО "Uzdigital TV".В случаях перебоев не рекомендуется менять параметры абонентского оборудования (тюнера и телевизора).Напомним, в мае этого года стало известно, что будут запущены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана, телевидение