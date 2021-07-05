Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-uzbekistane-provedut-profilaktiku-teleradioveschatelnyx-ustroystv-19549054.html
В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств
В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств
Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T19:01+0500
2021-07-05T19:01+0500
общество
министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387879_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24a7a35bba994e1a38bc9844a5b9ac37.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. С завтрашнего дня до конца месяца на телерадиовещательных устройствах в Узбекистане будут проводиться профилактические работы. Об этом жителей республики предупредили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.С этой целью будут отключены технические средства Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения - ГУП "ЦРРТ". Такое решение принято для того, чтобы обеспечить качественную трансляцию телевизионных программ населению страны. Профилактические работы на устройствах по формированию цифровых телепрограмм, телерадиовещательных устройствах, антенна-фидерных устройствах и устройствах по передаче и приему со спутниковых устройств ГУП "ЦРРТ" будут проводиться 6-30 июля текущего года.Плановые полугодовые профилактические работы будут проводиться на устройствах по формированию цифровых телепрограмм 14 июля с 01:00 до 06:00 (в ночь с 13 по 14 июля), на телевизионных передаточных устройствах - с 01:00 до 10:00. В это время по республике будет временно приостановлена трансляция цифровых телеперадач (кроме телепередач Национальной телерадиокомпании Узбекистана). Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким.Также, на территории Республики Каракалпакстан и областях будут проводиться плановые полугодовые профилактические работы 6-28 июля с 01:00 до 10:00 цифровых телепередатчиках, транслирующих телепередачи государственных, негосударственных, местных, а также коммерческих телеканалов ООО "Uzdigital TV".В случаях перебоев не рекомендуется менять параметры абонентского оборудования (тюнера и телевизора).Напомним, в мае этого года стало известно, что будут запущены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387879_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db77e7f5abcab89ecb5085ed9d3b4ecb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана, телевидение

В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств

19:01 05.07.2021
943
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. С завтрашнего дня до конца месяца на телерадиовещательных устройствах в Узбекистане будут проводиться профилактические работы. Об этом жителей республики предупредили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
С этой целью будут отключены технические средства Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения - ГУП "ЦРРТ". Такое решение принято для того, чтобы обеспечить качественную трансляцию телевизионных программ населению страны.
Профилактические работы на устройствах по формированию цифровых телепрограмм, телерадиовещательных устройствах, антенна-фидерных устройствах и устройствах по передаче и приему со спутниковых устройств ГУП "ЦРРТ" будут проводиться 6-30 июля текущего года.
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Общество
Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
24 марта, 18:13
839
Плановые полугодовые профилактические работы будут проводиться на устройствах по формированию цифровых телепрограмм 14 июля с 01:00 до 06:00 (в ночь с 13 по 14 июля), на телевизионных передаточных устройствах - с 01:00 до 10:00. В это время по республике будет временно приостановлена трансляция цифровых телеперадач (кроме телепередач Национальной телерадиокомпании Узбекистана).
Телепередачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана по всей стране будут продолжать транслироваться, но качество передачи сигнала может быть низким.
Также, на территории Республики Каракалпакстан и областях будут проводиться плановые полугодовые профилактические работы 6-28 июля с 01:00 до 10:00 цифровых телепередатчиках, транслирующих телепередачи государственных, негосударственных, местных, а также коммерческих телеканалов ООО "Uzdigital TV".
В случаях перебоев не рекомендуется менять параметры абонентского оборудования (тюнера и телевизора).
Напомним, в мае этого года стало известно, что будут запущены телеканалы и радиоэфиры с возможностью круглосуточного вещания на иностранных языках, включая онлайн-обучение, на которое выделят не менее трех часов.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:01Способен ли Талибан* полностью захватить власть в Афганистане — оценка эксперта
21:30В Чирчике создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения
20:33Акции Ташкентского масложиркомбината выставлены на торги
20:30Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных на границе
20:11Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных
19:47На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома
19:01В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств
18:14Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане
18:12В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
18:00Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
17:22Узбекистан и Турция укрепят сотрудничество в сфере культуры
17:17Спортивные "долгожители": кто составил компанию Чусовитиной из рекордсменов
16:19Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки
15:42В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву
15:28Сборная Узбекистана по боксу вылетела в Японию на ОИ-2020
14:39Направит ли Россия войска в Таджикистан на границу с Афганистаном
14:36Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
13:51Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова
13:36В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:23Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год