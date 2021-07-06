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ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы
ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы
Студенты смогут ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T15:39+0500
2021-07-06T16:50+0500
экономика
оборудование
ташкентский государственный аграрный университет
фао
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ташкентском государственном аграрном университете появилось новое оборудование для проведения почвенного анализа. Установки передали специалисты представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) в Узбекистане. Общая стоимость оборудования — порядка 400 млн сумов.Передача оборудования осуществлена в рамках проекта "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных ландшафтах Центральной Азии и Турции". Набор включает в себя фотометр, гигрометр, GPS оборудование, планшет для хранения данных, измерители плотности и влажности почвы, портативный pH-метр, прибор по измерению засоленности почвы и другие приборы. Они будут использоваться лабораторией анализа почв в научных и учебных целях.В частности, студенты, обучающиеся по направлению почвоведения, агрохимии и агрономии, смогут на практике ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по использованию нового оборудования.Напомним, в феврале в Ташкентском государственном аграрном университете открылась новая лаборатория геоинформационных систем (ГИС). Посредством имеющихся возможностей будущие фермеры смогут мониторить изменения в землепользовании и применять инструменты картирования для предотвращения деградации земель.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html
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оборудование, ташкентский государственный аграрный университет, фао

ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы

15:39 06.07.2021 (обновлено: 16:50 06.07.2021)
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© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование на 400 млн сумов
ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование на 400 млн сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане
Студенты смогут ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по использованию нового оборудования.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ташкентском государственном аграрном университете появилось новое оборудование для проведения почвенного анализа. Установки передали специалисты представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) в Узбекистане. Общая стоимость оборудования — порядка 400 млн сумов.
Передача оборудования осуществлена в рамках проекта "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных ландшафтах Центральной Азии и Турции".
© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование на 400 млн сумов
ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование на 400 млн сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование на 400 млн сумов
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане
Набор включает в себя фотометр, гигрометр, GPS оборудование, планшет для хранения данных, измерители плотности и влажности почвы, портативный pH-метр, прибор по измерению засоленности почвы и другие приборы. Они будут использоваться лабораторией анализа почв в научных и учебных целях.
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В частности, студенты, обучающиеся по направлению почвоведения, агрохимии и агрономии, смогут на практике ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по использованию нового оборудования.
Сотрудничество ТГАУ и ФАО


Сотрудничество вуза и ФАО развивается с момента присоединения Узбекистана к этой международной структуре в 2001 году и особенно активизировалось с открытием Представительства ФАО в стране в 2014-м. За это время были реализованы совместные проекты, направленные на подготовку в Узбекистане востребованных, высококвалифицированных кадров для агропромышленной сферы.

Напомним, в феврале в Ташкентском государственном аграрном университете открылась новая лаборатория геоинформационных систем (ГИС). Посредством имеющихся возможностей будущие фермеры смогут мониторить изменения в землепользовании и применять инструменты картирования для предотвращения деградации земель.
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