https://uz.sputniknews.ru/20210706/fao-peredala-tashkentskomu-agrarnomu-universitetu-oborudovanie-dlya-analiza-pochvy-19561509.html

ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы

ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы

Студенты смогут ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T15:39+0500

2021-07-06T15:39+0500

2021-07-06T16:50+0500

экономика

оборудование

ташкентский государственный аграрный университет

фао

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Ташкентском государственном аграрном университете появилось новое оборудование для проведения почвенного анализа. Установки передали специалисты представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) в Узбекистане. Общая стоимость оборудования — порядка 400 млн сумов.Передача оборудования осуществлена в рамках проекта "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных ландшафтах Центральной Азии и Турции". Набор включает в себя фотометр, гигрометр, GPS оборудование, планшет для хранения данных, измерители плотности и влажности почвы, портативный pH-метр, прибор по измерению засоленности почвы и другие приборы. Они будут использоваться лабораторией анализа почв в научных и учебных целях.В частности, студенты, обучающиеся по направлению почвоведения, агрохимии и агрономии, смогут на практике ознакомиться с особенностями проведения почвенного анализа в полевых и лабораторных условиях, а также получат практические навыки по использованию нового оборудования.Напомним, в феврале в Ташкентском государственном аграрном университете открылась новая лаборатория геоинформационных систем (ГИС). Посредством имеющихся возможностей будущие фермеры смогут мониторить изменения в землепользовании и применять инструменты картирования для предотвращения деградации земель.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html

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оборудование, ташкентский государственный аграрный университет, фао