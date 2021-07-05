https://uz.sputniknews.ru/20210705/rossiya-ne-planiruet-vvodit-voyska-v-afganistan--kreml-19543510.html

Россия не планирует вводить войска в Афганистан — Кремль

Россия не планирует вводить войска в Афганистан — Кремль

Представителя Кремля спросили, разрабатывается ли вариант ввода российского контингента в Афганистан и ведутся ли такие обсуждения с властями этой республики... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T14:39+0500

2021-07-05T14:39+0500

2021-07-05T14:45+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

кремль

военные

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Вопрос о введении российского контингента в Афганистан не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, никаких переговоров с афганскими властями или представителями "Талибана"* по этому поводу не ведется.Представитель Кремля между тем отметил, что ситуация в Афганистане, откуда уходят войска США и их союзников, развивается не лучшим образом. Сейчас в регионе происходит дестабилизация, добавил Песков.В конце июня Песков заявил на брифинге, что Россия обеспокоена из-за ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.За последнюю неделю обстановка в регионе ухудшилась: в понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами.На днях в соседнюю республику отступили более 300 афганских военнослужащих. Неделю назад — еще 17.Обо всех случаях президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформировал афганского лидера Ашрафа Гани накануне.Ситуация в регионе остается напряженной. Отмечается, что сейчас представители радикального движения контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

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радикальное движение "талибан", кремль, военные, афганистан, таджикистан