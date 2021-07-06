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Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН
Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН
Стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T13:37+0500
2021-07-06T13:40+0500
политика
приаралье
генеральная ассамблея оон
сотрудничество
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкир с удовлетворением отметили единогласное принятие резолюции "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", сообщает пресс-служба МИД РУз.Во время встречи, прошедшей 6 июля в Ташкенте, стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря. Подтверждена приверженность ООН оказанию содействия практической реализации обозначенных в документе целей.Председатель Генеральной Ассамблеи ООН дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, защиты прав и свобод граждан. Отдельное внимание уделено участию представителей ООН в предстоящей Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", отмечает МИД.
https://uz.sputniknews.ru/20210530/dary-arala-izmenyat-mirovuyu-rol-uzbekistana-v-dobyche-tsennyx-iskopaemyx-18982446.html
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приаралье, генеральная ассамблея оон, сотрудничество, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН

13:37 06.07.2021 (обновлено: 13:40 06.07.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкир
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкир - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкир с удовлетворением отметили единогласное принятие резолюции "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", сообщает пресс-служба МИД РУз.
Во время встречи, прошедшей 6 июля в Ташкенте, стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря. Подтверждена приверженность ООН оказанию содействия практической реализации обозначенных в документе целей.
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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН и ее специализированными структурами, в том числе в вопросах всемерной поддержки молодежи, обеспечения гендерного равенства, создания благополучных условий для лиц с ограниченными возможностями, борьбы с последствиями коронавирусной пандемии и реализации Целей устойчивого развития", — говорится в сообщении.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, защиты прав и свобод граждан.
Отдельное внимание уделено участию представителей ООН в предстоящей Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", отмечает МИД.
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