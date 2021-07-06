https://uz.sputniknews.ru/20210706/kamilov-obsudil-problemu-arala-s-predsedatelem-genassamblei-oon-19558777.html

Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН

Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН

Стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T13:37+0500

2021-07-06T13:37+0500

2021-07-06T13:40+0500

политика

приаралье

генеральная ассамблея оон

сотрудничество

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкир с удовлетворением отметили единогласное принятие резолюции "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий", сообщает пресс-служба МИД РУз.Во время встречи, прошедшей 6 июля в Ташкенте, стороны констатировали необходимость активизации совместных усилий для смягчения последствий высыхания Аральского моря. Подтверждена приверженность ООН оказанию содействия практической реализации обозначенных в документе целей.Председатель Генеральной Ассамблеи ООН дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, защиты прав и свобод граждан. Отдельное внимание уделено участию представителей ООН в предстоящей Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", отмечает МИД.

https://uz.sputniknews.ru/20210530/dary-arala-izmenyat-mirovuyu-rol-uzbekistana-v-dobyche-tsennyx-iskopaemyx-18982446.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/ofitsialnyy-predstavitel-mid-uzbekistana-otvetit-na-voprosy-jurnalistov-19484378.html

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приаралье, генеральная ассамблея оон, сотрудничество, мид узбекистана, абдулазиз камилов