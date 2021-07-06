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https://uz.sputniknews.ru/20210706/mirziyoev-provel-vstrechu-s-predsedatelem-75-y-sessii-genassamblei-oon-19568370.html
Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
Политики рассмотрели партнерские отношения в сфере социально-экономического развития страны и центральноазиатского региона, гендерного равенства и поддержки... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T22:17+0500
2021-07-06T22:21+0500
политика
президент узбекистана
генеральная ассамблея оон
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волкана Бозкира. Об этом сообщает пресс-служба президента. В ходе мероприятия, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили расширение многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями.Во время встречи Мирзиёев и Бозкир также рассмотрели партнерские отношения в сфере социально-экономического развития страны и центральноазиатского региона, гендерного равенства и поддержки молодежи, защиты окружающей среды, а также обеспечения доступа к вакцинам.Помимо этого, политики также затронули вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении эффективного диалога между Узбекистаном и институтами ООН.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/nazarbaev-i-mirziyoev-obsudili-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom-19563096.html
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президент узбекистана, генеральная ассамблея оон, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

22:17 06.07.2021 (обновлено: 22:21 06.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Политики рассмотрели партнерские отношения в сфере социально-экономического развития страны и центральноазиатского региона, гендерного равенства и поддержки молодежи, защиты окружающей среды, а также обеспечения доступа к вакцинам.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волкана Бозкира. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе мероприятия, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили расширение многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее специализированными учреждениями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время встречи Мирзиёев и Бозкир также рассмотрели партнерские отношения в сфере социально-экономического развития страны и центральноазиатского региона, гендерного равенства и поддержки молодежи, защиты окружающей среды, а также обеспечения доступа к вакцинам.
Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
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Помимо этого, политики также затронули вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении эффективного диалога между Узбекистаном и институтами ООН.
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