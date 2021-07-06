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https://uz.sputniknews.ru/20210706/nazarbaev-i-mirziyoev-obsudili-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom-19563096.html
Назарбаев и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
Назарбаев и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
В ходе разговора Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Но беседа проходила в формате, направленном на обсуждение региональной... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T17:57+0500
2021-07-06T17:57+0500
политика
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афганистан
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Власти Казахстана обеспокоены обострившейся обстановкой в приграничном районе с Афганистаном. Об этом по телефону поговорили Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев. Стороны обменялись мнениями по региональной повестке в этом контексте, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.Во время телефонного разговора глава государства поздравил Назарбаева с днем рождения и пожелал имениннику "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Казахстана".В ходе дискуссии обсудили также актуальные вопросы многопланового сотрудничества между двумя республиками. Подчеркнута важность дальнейшего продвижения приоритетных проектов в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, совместных программ в культурно-гуманитарной сфере.Рассмотрели и график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, включая проведение очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Почетным председателем которой является первый президент Казахстана.Напомним, накануне также в ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Таджикистана договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistan-pribudet-prezident-afganistana--19494201.html
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телефонный разговор, афганистан, казахстан, узбекистан

Назарбаев и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном

17:57 06.07.2021
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© Sputnik / /Рамиз БахтияровПрезиденты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев
Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
В ходе разговора Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Но беседа проходила в формате, направленном на обсуждение региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Власти Казахстана обеспокоены обострившейся обстановкой в приграничном районе с Афганистаном. Об этом по телефону поговорили Шавкат Мирзиёев и первый президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев. Стороны обменялись мнениями по региональной повестке в этом контексте, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
Во время телефонного разговора глава государства поздравил Назарбаева с днем рождения и пожелал имениннику "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Казахстана".
В ходе дискуссии обсудили также актуальные вопросы многопланового сотрудничества между двумя республиками. Подчеркнута важность дальнейшего продвижения приоритетных проектов в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, совместных программ в культурно-гуманитарной сфере.
Рассмотрели и график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, включая проведение очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Почетным председателем которой является первый президент Казахстана.
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Напомним, накануне также в ходе телефонного разговора главы Узбекистана и Таджикистана договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации в Афганистане.
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
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