Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210706/rossiya-podgotovit-granatometchikov-i-voditeley-btr-armii-uzbekistana-19555126.html
Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана
Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана
Маневры стартовали на полигоне в Самаркандской области. Подготовка продлится 14 дней. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T12:16+0500
2021-07-06T12:56+0500
общество
военные
военная техника
минобороны узбекистана
военнослужащие
армия
сергей шойгу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19555412_0:95:2422:1457_1920x0_80_0_0_0e804320d6a1add005c24dccc36f0030.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Военные инструкторы из России приступили к подготовке гранатометчиков, а также водителей и наводчиков БТР для армии Узбекистана.По данным ведомства, российские инструкторы подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".В июле 2019 года стало известно, что Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А. Сколько именно единиц техники планировалось поставить, не раскрывалось.В декабре 2020-го в Минобороны Узбекистана сообщали, что военнослужащие в республике на учебно-тренировочных занятиях осваивают управление новыми российскими бронетранспортерами БТР-82А. Договор о военно-техническом сотрудничестве РФ и Узбекистана был подписан в ноябре 2016 года.В конце апреля этого года министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы. Позднее узбекская сторона отметила, что Россия остается крупнейшим партнером в поставках вооружения и военной техники для республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/krasivo-plyvut-kak-btr-80-preodolevayut-vodnye-pregrady--video-19251865.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/rf-i-uzbekistan-stanut-voennymi-partnerami--programmu-podpisali-shoygu-i-kurbanov-18525812.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19555412_177:0:2246:1552_1920x0_80_0_0_97556b223787dacbc5ae3b15ee420943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военные, военная техника, минобороны узбекистана, военнослужащие, армия, сергей шойгу, минобороны рф

Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана

12:16 06.07.2021 (обновлено: 12:56 06.07.2021)
1016
© Sputnik / Перейти в фотобанкБТР-82А
БТР-82А - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Маневры стартовали на полигоне в Самаркандской области. Подготовка продлится 14 дней.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Военные инструкторы из России приступили к подготовке гранатометчиков, а также водителей и наводчиков БТР для армии Узбекистана.
"На полигоне "Сазган" Центрального военного округа (Самаркандская область. – Sputnik) российские военные специалисты приступили к подготовке военнослужащих Узбекистана", — сообщили в Минобороны Узбекистана.
По данным ведомства, российские инструкторы подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".

"Подготовка продлится 14 дней. Помимо практических навыков, которые планируется отрабатывать в дневное и ночное время, предусмотрены и теоретические занятия", — добавили в Минобороны.

Форсирование водной преграды в ходе подготовки к учению Славянское братство-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
Видео
"Красиво плывут!": как БТР-80 преодолевают водные преграды — видео
15 июня, 21:44
1479
В июле 2019 года стало известно, что Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А. Сколько именно единиц техники планировалось поставить, не раскрывалось.
В декабре 2020-го в Минобороны Узбекистана сообщали, что военнослужащие в республике на учебно-тренировочных занятиях осваивают управление новыми российскими бронетранспортерами БТР-82А.
Договор о военно-техническом сотрудничестве РФ и Узбекистана был подписан в ноябре 2016 года.
В конце апреля этого года министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы.
Позднее узбекская сторона отметила, что Россия остается крупнейшим партнером в поставках вооружения и военной техники для республики.
Военные каски, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Политика
РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов
28 апреля, 11:27
1878
720000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:24Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
16:01Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков
15:39ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы
15:10Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару
15:02"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
14:45За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
14:15Возможно, русские хакеры взломали Байдена
14:12Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
13:37Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН
13:31Муж Собчак потратил казенные деньги на трансгендера
13:12Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек
12:39Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео
12:16Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
12:16Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана
11:59В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
11:31Узбекистан контролирует обстановку на границе с Афганистаном — СГБ
10:50Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях
10:28В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19
10:09Историю вспять? Что последует за захватом "Талибаном"* границы с Таджикистаном
09:59Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане