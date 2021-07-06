https://uz.sputniknews.ru/20210706/rossiya-podgotovit-granatometchikov-i-voditeley-btr-armii-uzbekistana-19555126.html

Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана

Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана

Маневры стартовали на полигоне в Самаркандской области. Подготовка продлится 14 дней. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T12:16+0500

2021-07-06T12:16+0500

2021-07-06T12:56+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Военные инструкторы из России приступили к подготовке гранатометчиков, а также водителей и наводчиков БТР для армии Узбекистана.По данным ведомства, российские инструкторы подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".В июле 2019 года стало известно, что Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А. Сколько именно единиц техники планировалось поставить, не раскрывалось.В декабре 2020-го в Минобороны Узбекистана сообщали, что военнослужащие в республике на учебно-тренировочных занятиях осваивают управление новыми российскими бронетранспортерами БТР-82А. Договор о военно-техническом сотрудничестве РФ и Узбекистана был подписан в ноябре 2016 года.В конце апреля этого года министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы. Позднее узбекская сторона отметила, что Россия остается крупнейшим партнером в поставках вооружения и военной техники для республики.

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https://uz.sputniknews.ru/20210428/rf-i-uzbekistan-stanut-voennymi-partnerami--programmu-podpisali-shoygu-i-kurbanov-18525812.html

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