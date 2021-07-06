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Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов
Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов
На сегодняшний день в республике уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T18:54+0500
2021-07-06T18:54+0500
общество
мнение эксперта
вузы
рейтинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Начальник Инспекции по образованию Улугбек Ташкенбаев провел онлайн-переговоры с российским специалистом по высшему образованию, руководителем группы экспертов стран "Большой восьмерки" Андреем Волковым. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе образовательного ведомства.В ходе переговоров стороны обсудили реформы по совершенствованию системы высшего образования в Узбекистане, включению университетов в престижные международные рейтинги.Во время встречи Ташкенбаев рассказал коллеге из РФ, какие реформы проводились в республике для улучшения показателей качества в системе высшего образования. В частности, с 2018 года в стране налажена система определения национального рейтинга высших учебных заведений, благодаря чему удалось оценить не только материально-техническую базу вузов, но и их научный потенциал, способность проводить исследования.В свою очередь, Андрей Волков отметил, что за последние 20 лет Россия пошла по тому же пути, что и Узбекистан в улучшении показателей качества в высших учебных заведениях и вхождении в международные рейтинги. В связи с чем, наиболее важным для страны является извлечение уроков, из допущенных РФ ошибок, подчеркнул российский специалист.На сегодняшний день в Узбекистане уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в международный рейтинг лучших 500 и 1000 вузов мира до 2030 года.Отмечается, что при отборе университетов-исполнителей проекта должен быть создан независимый международный экспертный совет в составе 12-15 человек, половина из которого должна быть представлена иностранными специалистами. Эта мера позволит устранить бюрократические моменты и поможет искоренить связи "по знакомству". Данный совет будет также рекомендовать финансирование университетов, предоставляя необходимые заключения после изучения планов, представленных вузами. "Участвующие университеты смогут в полной мере демонстрировать свои возможности в совете, показатели в области образования, а также стратегические планы на ближайшие пять лет. Затем члены совета смогут оценить детали предлагаемого плана, наличие группы по его реализации, соответствие выбранных целей современным требованиям", - информируется в релизе. Впоследствии выбранные университеты будут разделены на три уровня, для каждого из которых планируется выделять определенные суммы из фонда развития. К тому же университеты на основе ежегодной деятельности могут быть переведены с одного уровня на другой, что позволит создать прозрачную конкурентную среду.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/nagrajdeny-luchshie-predprinimatelskie-vuzy-uzbekistana-19551887.html
https://uz.sputniknews.ru/20210326/diplomy-kakix-zarubejnyx-vuzov-nostrifitsiruyutsya-v-uzbekistane-bez-ekzamenov--spisok-17981032.html
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мнение эксперта, вузы, рейтинг, узбекистан

Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов

18:54 06.07.2021
352
© Пресс-служба университетаСтудентам университета им. Губкина вручили дипломы об окончании Вуза
Студентам университета им. Губкина вручили дипломы об окончании Вуза - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Пресс-служба университета
На сегодняшний день в республике уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в международный рейтинг лучших 500 и 1000 вузов мира до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Начальник Инспекции по образованию Улугбек Ташкенбаев провел онлайн-переговоры с российским специалистом по высшему образованию, руководителем группы экспертов стран "Большой восьмерки" Андреем Волковым. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе образовательного ведомства.
В ходе переговоров стороны обсудили реформы по совершенствованию системы высшего образования в Узбекистане, включению университетов в престижные международные рейтинги.
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Во время встречи Ташкенбаев рассказал коллеге из РФ, какие реформы проводились в республике для улучшения показателей качества в системе высшего образования. В частности, с 2018 года в стране налажена система определения национального рейтинга высших учебных заведений, благодаря чему удалось оценить не только материально-техническую базу вузов, но и их научный потенциал, способность проводить исследования.
В свою очередь, Андрей Волков отметил, что за последние 20 лет Россия пошла по тому же пути, что и Узбекистан в улучшении показателей качества в высших учебных заведениях и вхождении в международные рейтинги. В связи с чем, наиболее важным для страны является извлечение уроков, из допущенных РФ ошибок, подчеркнул российский специалист.
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На сегодняшний день в Узбекистане уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в международный рейтинг лучших 500 и 1000 вузов мира до 2030 года.
Отмечается, что при отборе университетов-исполнителей проекта должен быть создан независимый международный экспертный совет в составе 12-15 человек, половина из которого должна быть представлена иностранными специалистами. Эта мера позволит устранить бюрократические моменты и поможет искоренить связи "по знакомству".
Данный совет будет также рекомендовать финансирование университетов, предоставляя необходимые заключения после изучения планов, представленных вузами.
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"Участвующие университеты смогут в полной мере демонстрировать свои возможности в совете, показатели в области образования, а также стратегические планы на ближайшие пять лет. Затем члены совета смогут оценить детали предлагаемого плана, наличие группы по его реализации, соответствие выбранных целей современным требованиям", - информируется в релизе.
Впоследствии выбранные университеты будут разделены на три уровня, для каждого из которых планируется выделять определенные суммы из фонда развития. К тому же университеты на основе ежегодной деятельности могут быть переведены с одного уровня на другой, что позволит создать прозрачную конкурентную среду.
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