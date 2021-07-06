https://uz.sputniknews.ru/20210706/rossiya-pomojet-uzbekistanskim-universitetam-voyti-v-mirovoy-reyting-luchshix-vuzov-19564694.html

Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов

Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов

На сегодняшний день в республике уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T18:54+0500

2021-07-06T18:54+0500

2021-07-06T18:54+0500

общество

мнение эксперта

вузы

рейтинг

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1190/70/11907020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_10abe35d783f21113c7f5815709a2329.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Начальник Инспекции по образованию Улугбек Ташкенбаев провел онлайн-переговоры с российским специалистом по высшему образованию, руководителем группы экспертов стран "Большой восьмерки" Андреем Волковым. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе образовательного ведомства.В ходе переговоров стороны обсудили реформы по совершенствованию системы высшего образования в Узбекистане, включению университетов в престижные международные рейтинги.Во время встречи Ташкенбаев рассказал коллеге из РФ, какие реформы проводились в республике для улучшения показателей качества в системе высшего образования. В частности, с 2018 года в стране налажена система определения национального рейтинга высших учебных заведений, благодаря чему удалось оценить не только материально-техническую базу вузов, но и их научный потенциал, способность проводить исследования.В свою очередь, Андрей Волков отметил, что за последние 20 лет Россия пошла по тому же пути, что и Узбекистан в улучшении показателей качества в высших учебных заведениях и вхождении в международные рейтинги. В связи с чем, наиболее важным для страны является извлечение уроков, из допущенных РФ ошибок, подчеркнул российский специалист.На сегодняшний день в Узбекистане уже разработаны проекты "2+500" и "8+1 000", целью которых является включение двух организаций высшего образования в международный рейтинг лучших 500 и 1000 вузов мира до 2030 года.Отмечается, что при отборе университетов-исполнителей проекта должен быть создан независимый международный экспертный совет в составе 12-15 человек, половина из которого должна быть представлена иностранными специалистами. Эта мера позволит устранить бюрократические моменты и поможет искоренить связи "по знакомству". Данный совет будет также рекомендовать финансирование университетов, предоставляя необходимые заключения после изучения планов, представленных вузами. "Участвующие университеты смогут в полной мере демонстрировать свои возможности в совете, показатели в области образования, а также стратегические планы на ближайшие пять лет. Затем члены совета смогут оценить детали предлагаемого плана, наличие группы по его реализации, соответствие выбранных целей современным требованиям", - информируется в релизе. Впоследствии выбранные университеты будут разделены на три уровня, для каждого из которых планируется выделять определенные суммы из фонда развития. К тому же университеты на основе ежегодной деятельности могут быть переведены с одного уровня на другой, что позволит создать прозрачную конкурентную среду.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/nagrajdeny-luchshie-predprinimatelskie-vuzy-uzbekistana-19551887.html

https://uz.sputniknews.ru/20210326/diplomy-kakix-zarubejnyx-vuzov-nostrifitsiruyutsya-v-uzbekistane-bez-ekzamenov--spisok-17981032.html

https://uz.sputniknews.ru/20201216/Srazu-neskolko-vuzov-Uzbekistana-voshli-v-reyting-luchshikh-v-Evrope-i-TsA-15614182.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, вузы, рейтинг, узбекистан