https://uz.sputniknews.ru/20210706/uzbekistan-kontroliruet-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom--sgb-19553661.html
Узбекистан контролирует обстановку на границе с Афганистаном — СГБ
Узбекистан контролирует обстановку на границе с Афганистаном — СГБ
Между тем ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T11:31+0500
2021-07-06T11:31+0500
2021-07-06T11:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
граница
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Погранведомство Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Афганистаном и обменивается оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме на фоне обострения обстановки в Афганистане.Об этом сообщил РИА Новости представитель Пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. С начала мая "Талибан"* захватил уже 50 из 370 районов Афганистана, сообщили в ООН.По данным таджикской стороны, сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии госграницы с республикой.Обеспокоенность ситуацией выразили в том числе в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация". Между тем вопрос о введении российского контингента в Афганистан или Таджикистан не обсуждается.Ранее МИД Узбекистана заявлял, что Ташкент вернул на родину 100 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу. В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html
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граница, афганистан, узбекистан
Узбекистан контролирует обстановку на границе с Афганистаном — СГБ
Между тем ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Погранведомство Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Афганистаном и обменивается оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме на фоне обострения обстановки в Афганистане.
Об этом сообщил РИА Новости
представитель Пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.
"В настоящий момент действует схема, которая позволяет поддерживать режим охранения границы в штатном режиме, без привлечения дополнительных сил и средств", — сообщил собеседник агентства.
Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. С начала мая "Талибан"* захватил уже 50 из 370 районов Афганистана, сообщили в ООН.
По данным таджикской стороны, сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии госграницы с республикой.
Обеспокоенность ситуацией выразили
в том числе в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".
Между тем вопрос о введении российского контингента в Афганистан или Таджикистан не обсуждается.
Ранее МИД Узбекистана заявлял, что Ташкент вернул на родину 100 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу.
В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран