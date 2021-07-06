https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-uzbekistane-startoval-onlayn-priem-dokumentov-v-magistraturu-19567604.html

В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру

В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру

По данным Министерства высшего и среднего специального образования, в текущем году в отечественные вузы смогут принять 12,9 тысяч магистрантов. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T21:02+0500

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общество

поступление

поступление в университет

магистратура

подача документов

абитуриенты

вузы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане начался прием документов в магистратуру, но только в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минвуза.По информации министерства, подача необходимой документации осуществляется через официальный сайт magistr.edu.uz.Отмечается, что в этом году в магистратуру смогут поступить 12,9 тысяч человек.Прием на учебу в магистратуру планируется провести в два этапа. Сначала поступающие должны будут пройти вступительные экзамены по выбранным дисциплинам, соответствующим специальности, а затем Государственный центр тестирования (ГЦТ) проведет тестовые испытания по иностранному языку.Абитуриенты с национальным или международным сертификатом по иностранному языку соответствующего уровня, при поступлении в магистратуру освобождаются от сдачи на втором этапе тестовых испытаний. Им будет присужден максимальный балла по данному предмету.Согласно информации Минвуза, результаты по предметам будут опубликованы в трехдневный срок после проведения вступительных экзаменов на официальном сайте ГЦТ. С итогами набранных баллов по иностранному языку поступающие смогут ознакомиться также на этой платформе по истечении одного дня после проведения тестовых испытаний. Общие результаты конкурса по приему в магистратуру можно будет узнать в недельный срок после полного завершения тестовых испытаний, заключили в министерстве.

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https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html

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поступление, поступление в университет, магистратура, подача документов, абитуриенты, вузы, узбекистан