Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-uzbekistane-startoval-onlayn-priem-dokumentov-v-magistraturu-19567604.html
В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру
В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру
По данным Министерства высшего и среднего специального образования, в текущем году в отечественные вузы смогут принять 12,9 тысяч магистрантов. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T21:02+0500
2021-07-06T21:05+0500
общество
поступление
поступление в университет
магистратура
подача документов
абитуриенты
вузы
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0c/15770156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4ae5e692988d9b2b7b3055838a11054.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане начался прием документов в магистратуру, но только в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минвуза.По информации министерства, подача необходимой документации осуществляется через официальный сайт magistr.edu.uz.Отмечается, что в этом году в магистратуру смогут поступить 12,9 тысяч человек.Прием на учебу в магистратуру планируется провести в два этапа. Сначала поступающие должны будут пройти вступительные экзамены по выбранным дисциплинам, соответствующим специальности, а затем Государственный центр тестирования (ГЦТ) проведет тестовые испытания по иностранному языку.Абитуриенты с национальным или международным сертификатом по иностранному языку соответствующего уровня, при поступлении в магистратуру освобождаются от сдачи на втором этапе тестовых испытаний. Им будет присужден максимальный балла по данному предмету.Согласно информации Минвуза, результаты по предметам будут опубликованы в трехдневный срок после проведения вступительных экзаменов на официальном сайте ГЦТ. С итогами набранных баллов по иностранному языку поступающие смогут ознакомиться также на этой платформе по истечении одного дня после проведения тестовых испытаний. Общие результаты конкурса по приему в магистратуру можно будет узнать в недельный срок после полного завершения тестовых испытаний, заключили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/onlayn-priem-dokumentov-v-vuzy-uzbekistana-nachnetsya-20-iyunya-19271702.html
https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0c/15770156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4df744e2d836abd67b2eff13a466cfe5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
поступление, поступление в университет, магистратура, подача документов, абитуриенты, вузы, узбекистан

В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру

21:02 06.07.2021 (обновлено: 21:05 06.07.2021)
862
© CC0 / Unsplash / BurstРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© CC0 / Unsplash / Burst
По данным Министерства высшего и среднего специального образования, в текущем году в отечественные вузы смогут принять 12,9 тысяч магистрантов.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане начался прием документов в магистратуру, но только в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минвуза.
По информации министерства, подача необходимой документации осуществляется через официальный сайт magistr.edu.uz.
Отмечается, что в этом году в магистратуру смогут поступить 12,9 тысяч человек.
Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
Общество
Онлайн-прием документов в вузы Узбекистана начнется 20 июня
16 июня, 20:28
10852
Прием на учебу в магистратуру планируется провести в два этапа. Сначала поступающие должны будут пройти вступительные экзамены по выбранным дисциплинам, соответствующим специальности, а затем Государственный центр тестирования (ГЦТ) проведет тестовые испытания по иностранному языку.
Абитуриенты с национальным или международным сертификатом по иностранному языку соответствующего уровня, при поступлении в магистратуру освобождаются от сдачи на втором этапе тестовых испытаний. Им будет присужден максимальный балла по данному предмету.
Вступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Общество
Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
17 июня, 13:46
1188
Согласно информации Минвуза, результаты по предметам будут опубликованы в трехдневный срок после проведения вступительных экзаменов на официальном сайте ГЦТ. С итогами набранных баллов по иностранному языку поступающие смогут ознакомиться также на этой платформе по истечении одного дня после проведения тестовых испытаний.
Общие результаты конкурса по приему в магистратуру можно будет узнать в недельный срок после полного завершения тестовых испытаний, заключили в министерстве.
120000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:17Мирзиёев провел встречу с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
21:49В УТЙ прокомментировали хищения почти на 900 млн сумов при строительстве метро в Ташкенте
21:02В Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в магистратуру
20:17Смогут ли террористы из Афганистана проникнуть в Узбекистан — мнение эксперта
20:13Мощь талибов в Афганистане растет — причем тут США и к чему готовиться Узбекистану
19:38В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком
19:18В Узбекистане изменят судебно-экспертную систему
19:12В аэропорту Ташкента пресекли вывоз в Россию 35 рептилий
18:54Россия поможет узбекистанским университетам войти в мировой рейтинг лучших вузов
18:49Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье
18:41Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции
17:57Назарбаев и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
16:24Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
16:01Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков
15:39ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы
15:10Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару
15:02"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
14:45За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
14:15Возможно, русские хакеры взломали Байдена
14:12Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте