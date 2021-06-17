https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html
Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
Президент подписал указ, которым поручается запустить открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T13:46+0500
2021-06-17T13:46+0500
2021-06-17T14:04+0500
общество
высшее образование
вступительные экзамены
указ
вузы
студенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о внедрении порядка прямой трансляции в сети "Интернет" процессов проведения экзаменов, следует из указа, подписанного 16 июня.Так, трансляции подлежат вступительные тестовые и творческие испытания по направлениям образования бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены, проводимые для студентов, изъявивших желание перевести учебу из республиканских либо зарубежных вузов в государственное высшее образовательное учреждение республики, а также тестирование, принимаемое у претендентов при признании документов о получении образования в зарубежных государствах.Документом поручается запустить до начала приема 2021/2022 учебного года на базе платформы transfer.edu.uz открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая трансляция экзаменационных процессов.Президент распорядился разработать технические требования к процессу и принять строгие меры ответственности к уполномоченным лицам, не соблюдающим данные требования.Ранее в Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили, что онлайн-прием документов в высшие учебные заведения страны стартует уже 20 июня. Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов. В этом году впервые будет выделено пятьсот государственных грантов на обучение по 22 направлениям в девяти негосударственных вузах. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на 13 процентов и достигнет 181 тысячи человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/studentam-vuzov-kompensiruyut-50-rasxodov-na-projivanie-v-obschejitiyax-19276787.html
https://uz.sputniknews.ru/20210616/nujen-psixolog-v-uzbekistane-uvelichili-kvoty-priema-na-fakultety-psixologii-19259951.html
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высшее образование, вступительные экзамены, указ, вузы, студенты, узбекистан
Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
13:46 17.06.2021 (обновлено: 14:04 17.06.2021)
Президент подписал указ, которым поручается запустить открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая трансляция экзаменационных процессов.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о внедрении порядка прямой трансляции в сети "Интернет" процессов проведения экзаменов, следует
из указа, подписанного 16 июня.
Так, трансляции подлежат вступительные тестовые и творческие испытания по направлениям образования бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены, проводимые для студентов, изъявивших желание перевести учебу из республиканских либо зарубежных вузов в государственное высшее образовательное учреждение республики, а также тестирование, принимаемое у претендентов при признании документов о получении образования в зарубежных государствах.
Документом поручается запустить до начала приема 2021/2022 учебного года на базе платформы transfer.edu.uz открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая трансляция экзаменационных процессов.
Президент распорядился разработать технические требования к процессу и принять строгие меры ответственности к уполномоченным лицам, не соблюдающим данные требования.
Ранее в Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили
, что онлайн-прием документов в высшие учебные заведения страны стартует уже 20 июня. Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов.
В этом году впервые будет выделено пятьсот государственных грантов на обучение по 22 направлениям в девяти негосударственных вузах. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на 13 процентов и достигнет 181 тысячи человек.