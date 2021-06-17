https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html

Вступительные экзамены покажут в прямом эфире

Вступительные экзамены покажут в прямом эфире

Президент подписал указ, которым поручается запустить открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая... 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T13:46+0500

2021-06-17T13:46+0500

2021-06-17T14:04+0500

общество

высшее образование

вступительные экзамены

указ

вузы

студенты

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0f/14983232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c2b0009fee72929112a8b89befac28f.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о внедрении порядка прямой трансляции в сети "Интернет" процессов проведения экзаменов, следует из указа, подписанного 16 июня.Так, трансляции подлежат вступительные тестовые и творческие испытания по направлениям образования бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены, проводимые для студентов, изъявивших желание перевести учебу из республиканских либо зарубежных вузов в государственное высшее образовательное учреждение республики, а также тестирование, принимаемое у претендентов при признании документов о получении образования в зарубежных государствах.Документом поручается запустить до начала приема 2021/2022 учебного года на базе платформы transfer.edu.uz открытую для всех пользователей веб-платформу imtihon.uz. Именно на ней будет обеспечена прямая трансляция экзаменационных процессов.Президент распорядился разработать технические требования к процессу и принять строгие меры ответственности к уполномоченным лицам, не соблюдающим данные требования.Ранее в Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили, что онлайн-прием документов в высшие учебные заведения страны стартует уже 20 июня. Ожидается, что в этом году документы на поступление подадут свыше полутора миллиона абитуриентов. В этом году впервые будет выделено пятьсот государственных грантов на обучение по 22 направлениям в девяти негосударственных вузах. А число учащихся по сравнению с прошлым годом увеличится на 13 процентов и достигнет 181 тысячи человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/studentam-vuzov-kompensiruyut-50-rasxodov-na-projivanie-v-obschejitiyax-19276787.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/nujen-psixolog-v-uzbekistane-uvelichili-kvoty-priema-na-fakultety-psixologii-19259951.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

высшее образование, вступительные экзамены, указ, вузы, студенты, узбекистан