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За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T14:45+0500
2021-07-06T17:09+0500
общество
репатриация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Из Сирии и Ирака в Узбекистан возвращены 434 человека — женщины и дети. Об этом говорили на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. У микрофона выступал постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Улугбек Лапасов. Он поделился имеющейся у него информацией о том, как проходит реабилитация и реинтеграция вернувшихся женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.Все подобные мероприятия организованы при поддержке международных партнеров и под руководством президента страны. Для того чтобы вернувшимся гражданам было легче реабилитироваться, созданы специальные рабочие группы. О деятельности этих групп рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов. Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения. Вместе с тем врачи следят за физическим и психологическим здоровьем вернувшихся.Усилия Узбекистана по репатриации и реабилитации женщин и детей отметила в ходе встречи специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолейн. Она сказала, что в настоящее время около 70 000 женщин и детей, связанных с ИГИЛ*, содержатся в лагерях "Аль-Хол" и "Рож" на северо-востоке Сирии. И только некоторые государства выполняют свои международные обязательства в отношении репатриации и реабилитации женщин и детей. Участниками международной встречи было отмечено, что реализуемая Узбекистаном программа в отношении репатриации своих граждан, может служить примером для многих стран, граждане которых все ещё находятся в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, а также принята как образцовая работа в области обеспечения прав человека.Напомним, 1 мая этого года власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.Нужно отметить, что женщины и дети находятся в "горячих точках" не добровольно. Одни узбекистанки - вышли замуж и родили детей, другие - попали в Сирию, доверившись злоумышленникам, а кто-то жил там до войны, а теперь оказался в самом пекле боевых действий.* — запрещенная террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yunisef-izuchit-opyt-uzbekistana-i-rossii-v-repatriatsii-jenschin-i-detey-s-blijnego-vostoka-17983446.html
https://uz.sputniknews.ru/20190222/Istoriya-uzbekistanki-vernuvsheysya-na-rodinu-posle-skitaniya-v-ryadakh-IGIL-10884811.html
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репатриация, узбекистан

За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии

14:45 06.07.2021 (обновлено: 17:09 06.07.2021)
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© МИД УзбекистанаВласти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© МИД Узбекистана
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Из Сирии и Ирака в Узбекистан возвращены 434 человека — женщины и дети. Об этом говорили на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
У микрофона выступал постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Улугбек Лапасов. Он поделился имеющейся у него информацией о том, как проходит реабилитация и реинтеграция вернувшихся женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

"С 2019 года власти провели пять операций, в ходе которых вернулись домой в общей сложности более 530 человек, в основном женщины и дети. Эти работы не приостанавливались даже во время пандемии — последняя из этих операций была проведена в конце апреля этого года".

Улугбек Лапасов
Постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве
Все подобные мероприятия организованы при поддержке международных партнеров и под руководством президента страны.
Для того чтобы вернувшимся гражданам было легче реабилитироваться, созданы специальные рабочие группы. О деятельности этих групп рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов.
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения. Вместе с тем врачи следят за физическим и психологическим здоровьем вернувшихся.

"По завершении реабилитационных мероприятий, репатрианты были препровождены к местам постоянного жительства, где при координации государственных органов и общественных институтов организован комплекс мероприятий по их социальной адаптации и приобщению к обществу".

Акмаль Саидов - Sputnik Узбекистан
Акмаль Саидов
Директор Национального центра Узбекистана по правам человека
Усилия Узбекистана по репатриации и реабилитации женщин и детей отметила в ходе встречи специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолейн. Она сказала, что в настоящее время около 70 000 женщин и детей, связанных с ИГИЛ*, содержатся в лагерях "Аль-Хол" и "Рож" на северо-востоке Сирии. И только некоторые государства выполняют свои международные обязательства в отношении репатриации и реабилитации женщин и детей.
Участниками международной встречи было отмечено, что реализуемая Узбекистаном программа в отношении репатриации своих граждан, может служить примером для многих стран, граждане которых все ещё находятся в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, а также принята как образцовая работа в области обеспечения прав человека.
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Напомним, 1 мая этого года власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.
Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.
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Нужно отметить, что женщины и дети находятся в "горячих точках" не добровольно. Одни узбекистанки - вышли замуж и родили детей, другие - попали в Сирию, доверившись злоумышленникам, а кто-то жил там до войны, а теперь оказался в самом пекле боевых действий.
* — запрещенная террористическая организация
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