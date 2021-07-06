https://uz.sputniknews.ru/20210706/za-dva-goda-uzbekistan-repatriiroval-okolo-500-sograjdan-iz-sirii-19560330.html
За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T14:45+0500
2021-07-06T14:45+0500
2021-07-06T17:09+0500
общество
репатриация
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/08/15556018_0:155:3073:1883_1920x0_80_0_0_a3ff2a53588b0f0fa3f46e891d8d73d1.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Из Сирии и Ирака в Узбекистан возвращены 434 человека — женщины и дети. Об этом говорили на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. У микрофона выступал постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Улугбек Лапасов. Он поделился имеющейся у него информацией о том, как проходит реабилитация и реинтеграция вернувшихся женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.Все подобные мероприятия организованы при поддержке международных партнеров и под руководством президента страны. Для того чтобы вернувшимся гражданам было легче реабилитироваться, созданы специальные рабочие группы. О деятельности этих групп рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов. Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения. Вместе с тем врачи следят за физическим и психологическим здоровьем вернувшихся.Усилия Узбекистана по репатриации и реабилитации женщин и детей отметила в ходе встречи специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолейн. Она сказала, что в настоящее время около 70 000 женщин и детей, связанных с ИГИЛ*, содержатся в лагерях "Аль-Хол" и "Рож" на северо-востоке Сирии. И только некоторые государства выполняют свои международные обязательства в отношении репатриации и реабилитации женщин и детей. Участниками международной встречи было отмечено, что реализуемая Узбекистаном программа в отношении репатриации своих граждан, может служить примером для многих стран, граждане которых все ещё находятся в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, а также принята как образцовая работа в области обеспечения прав человека.Напомним, 1 мая этого года власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.Нужно отметить, что женщины и дети находятся в "горячих точках" не добровольно. Одни узбекистанки - вышли замуж и родили детей, другие - попали в Сирию, доверившись злоумышленникам, а кто-то жил там до войны, а теперь оказался в самом пекле боевых действий.* — запрещенная террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yunisef-izuchit-opyt-uzbekistana-i-rossii-v-repatriatsii-jenschin-i-detey-s-blijnego-vostoka-17983446.html
https://uz.sputniknews.ru/20190222/Istoriya-uzbekistanki-vernuvsheysya-na-rodinu-posle-skitaniya-v-ryadakh-IGIL-10884811.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/08/15556018_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_52b8566f35230a78dba0498a2f921b2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
репатриация, узбекистан
За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
14:45 06.07.2021 (обновлено: 17:09 06.07.2021)
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Из Сирии и Ирака в Узбекистан возвращены 434 человека — женщины и дети. Об этом говорили на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
У микрофона выступал постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Улугбек Лапасов. Он поделился имеющейся у него информацией о том, как проходит реабилитация и реинтеграция вернувшихся женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.
"С 2019 года власти провели пять операций, в ходе которых вернулись домой в общей сложности более 530 человек, в основном женщины и дети. Эти работы не приостанавливались даже во время пандемии — последняя из этих операций была проведена в конце апреля этого года".
Улугбек Лапасов
Постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве
Все подобные мероприятия организованы при поддержке международных партнеров и под руководством президента страны.
Для того чтобы вернувшимся гражданам было легче реабилитироваться, созданы специальные рабочие группы. О деятельности этих групп рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов.
Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения. Вместе с тем врачи следят за физическим и психологическим здоровьем вернувшихся.
"По завершении реабилитационных мероприятий, репатрианты были препровождены к местам постоянного жительства, где при координации государственных органов и общественных институтов организован комплекс мероприятий по их социальной адаптации и приобщению к обществу".
Акмаль Саидов
Директор Национального центра Узбекистана по правам человека
Усилия Узбекистана по репатриации и реабилитации женщин и детей отметила в ходе встречи специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолейн. Она сказала, что в настоящее время около 70 000 женщин и детей, связанных с ИГИЛ*, содержатся в лагерях "Аль-Хол" и "Рож" на северо-востоке Сирии. И только некоторые государства выполняют свои международные обязательства в отношении репатриации и реабилитации женщин и детей.
Участниками международной встречи было отмечено, что реализуемая Узбекистаном программа в отношении репатриации своих граждан, может служить примером для многих стран, граждане которых все ещё находятся в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, а также принята как образцовая работа в области обеспечения прав человека.
Напомним, 1 мая этого года власти Узбекистана вернули
из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.
Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.
Нужно отметить, что женщины и дети находятся в "горячих точках" не добровольно. Одни узбекистанки - вышли замуж и родили детей, другие - попали в Сирию, доверившись злоумышленникам, а кто-то жил там до войны, а теперь оказался в самом пекле боевых действий.
* — запрещенная террористическая организация