https://uz.sputniknews.ru/20210706/za-dva-goda-uzbekistan-repatriiroval-okolo-500-sograjdan-iz-sirii-19560330.html

За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии

За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии

Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T14:45+0500

2021-07-06T14:45+0500

2021-07-06T17:09+0500

общество

репатриация

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/08/15556018_0:155:3073:1883_1920x0_80_0_0_a3ff2a53588b0f0fa3f46e891d8d73d1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Из Сирии и Ирака в Узбекистан возвращены 434 человека — женщины и дети. Об этом говорили на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. У микрофона выступал постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Улугбек Лапасов. Он поделился имеющейся у него информацией о том, как проходит реабилитация и реинтеграция вернувшихся женщин и детей. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.Все подобные мероприятия организованы при поддержке международных партнеров и под руководством президента страны. Для того чтобы вернувшимся гражданам было легче реабилитироваться, созданы специальные рабочие группы. О деятельности этих групп рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов. Специалисты помогают восстанавливать документы прибывших граждан, трудоустраивают их, распределяют детей в школьные и дошкольные учреждения. Детям-сиротам определяют опекунов или помещают их в государственные социальные учреждения. Вместе с тем врачи следят за физическим и психологическим здоровьем вернувшихся.Усилия Узбекистана по репатриации и реабилитации женщин и детей отметила в ходе встречи специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолейн. Она сказала, что в настоящее время около 70 000 женщин и детей, связанных с ИГИЛ*, содержатся в лагерях "Аль-Хол" и "Рож" на северо-востоке Сирии. И только некоторые государства выполняют свои международные обязательства в отношении репатриации и реабилитации женщин и детей. Участниками международной встречи было отмечено, что реализуемая Узбекистаном программа в отношении репатриации своих граждан, может служить примером для многих стран, граждане которых все ещё находятся в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, а также принята как образцовая работа в области обеспечения прав человека.Напомним, 1 мая этого года власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.Нужно отметить, что женщины и дети находятся в "горячих точках" не добровольно. Одни узбекистанки - вышли замуж и родили детей, другие - попали в Сирию, доверившись злоумышленникам, а кто-то жил там до войны, а теперь оказался в самом пекле боевых действий.* — запрещенная террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210326/yunisef-izuchit-opyt-uzbekistana-i-rossii-v-repatriatsii-jenschin-i-detey-s-blijnego-vostoka-17983446.html

https://uz.sputniknews.ru/20190222/Istoriya-uzbekistanki-vernuvsheysya-na-rodinu-posle-skitaniya-v-ryadakh-IGIL-10884811.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

репатриация, узбекистан