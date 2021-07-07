Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Как Москва поддержит Центральную Азию в противостоянии "Талибану"*
10:31 07.07.2021 (обновлено: 12:26 07.07.2021)
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© AP Photo / MIKHAIL METZELПограничник ВС РФ наблюдает в бинокль за афгано-таджикской границей
© AP Photo / MIKHAIL METZEL
Как повлияет реванш талибов в Афганистане на стабильность и безопасность в Средней Азии — на этот вопрос в интервью Sputnik ответил политолог Ростислав Ищенко.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ожесточенные бои между правительственными силами Афганистана и радикальным исламистским движением "Талибан"* — один из важнейших вопросов международной повестки дня.
По данным таджикистанского Госкомитета нацбезопасности, талибы взяли под контроль 70% линии границы с Таджикистаном.
Сейчас ситуация во многом зависит от действий России, полагает Ростислав Ищенко.
"Правительство Афганистана не в состоянии сопротивляться "Талибану"*, и позиция России здесь понятна: мы не будем вас ("Талибан"*. — Прим. ред.) трогать, но и вы линию не пересекайте, Средняя Азия вас не касается", — рассуждает эксперт.
По его словам, необходимо также учитывать, что в приграничной зоне Афганистана живут таджики и узбеки, а талибы — это пуштуны.
"До сих пор у них плохо складывались взаимоотношения в рамках одного государства", — добавил Ищенко.
Самый оптимальный вариант, по мнению Ищенко, это договоренность России с талибами "о создании более-менее устойчивого правительства" в Афганистане с представителями всех этнических групп.
"В этом случае у России есть серьезный аргумент — современные ракеты. Их у России достаточно. Поэтому "поджог" Центральной Азии не выгоден никому", — отмечает эксперт.
Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. По данным ООН, с начала мая экстремисты захватили уже 50 из 370 районов Афганистана.
Обеспокоенность ситуацией также выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".
Однако вопрос о введении российских войск в Афганистан или Таджикистан не обсуждается, подчеркнул представитель Кремля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем отметил, что с лидерами стран Центральной Азии активно контактирует президент России Владимир Путин.
"Президент Путин на днях имел телефонный разговор с президентами Таджикистана и Узбекистана, он находится в контакте и с другими центрально-азиатскими лидерами", — подчеркнул Лавров.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран