https://uz.sputniknews.ru/20210707/kak-moskva-podderjit-tsentralnuyu-aziyu-v-protivostoyanii-talibanu-19570849.html

Как Москва поддержит Центральную Азию в противостоянии "Талибану"*

Как Москва поддержит Центральную Азию в противостоянии "Талибану"*

Как повлияет реванш талибов в Афганистане на стабильность и безопасность в Средней Азии — на этот вопрос в интервью Sputnik ответил политолог Ростислав Ищенко. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T10:31+0500

2021-07-07T10:31+0500

2021-07-07T12:26+0500

москва

центральная азия

владимир путин

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ожесточенные бои между правительственными силами Афганистана и радикальным исламистским движением "Талибан"* — один из важнейших вопросов международной повестки дня.По данным таджикистанского Госкомитета нацбезопасности, талибы взяли под контроль 70% линии границы с Таджикистаном. Сейчас ситуация во многом зависит от действий России, полагает Ростислав Ищенко.По его словам, необходимо также учитывать, что в приграничной зоне Афганистана живут таджики и узбеки, а талибы — это пуштуны."До сих пор у них плохо складывались взаимоотношения в рамках одного государства", — добавил Ищенко.Самый оптимальный вариант, по мнению Ищенко, это договоренность России с талибами "о создании более-менее устойчивого правительства" в Афганистане с представителями всех этнических групп. Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. По данным ООН, с начала мая экстремисты захватили уже 50 из 370 районов Афганистана.Обеспокоенность ситуацией также выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".Однако вопрос о введении российских войск в Афганистан или Таджикистан не обсуждается, подчеркнул представитель Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем отметил, что с лидерами стран Центральной Азии активно контактирует президент России Владимир Путин.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html

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москва, центральная азия, владимир путин, радикальное движение "талибан", афганистан