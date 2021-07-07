https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html
Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе
Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе
Ситуация в регионе остается напряженной: сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии таджикско-афганской границы и продолжает захватывать территории. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T11:51+0500
2021-07-07T11:51+0500
2021-07-07T11:51+0500
мид рф
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
одкб
афганистан
сергей лавров
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, какой реакции России следует ожидать в связи с ухудшением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.Глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.Министр также сообщил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили пограничный район, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.Российский МИД продолжает внимательно наблюдать за эскалацией напряженности в регионе.Между тем ситуацию держит на контроле и президент России Владимир Путин. Лавров сообщил, что глава государства на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".Ранее политолог Ростислав Ищенко подчеркнул, что сейчас ситуация во многом зависит от действий России.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html
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мид рф, радикальное движение "талибан", одкб, афганистан, сергей лавров, таджикистан
Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе
Ситуация в регионе остается напряженной: сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии таджикско-афганской границы и продолжает захватывать территории.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, какой реакции России следует ожидать в связи с ухудшением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.
"Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе", — заявил Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.
Министр также сообщил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили пограничный район, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
Российский МИД продолжает внимательно наблюдать за эскалацией напряженности в регионе.
"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", — отметил Лавров.
Между тем ситуацию держит на контроле и президент России Владимир Путин.
Лавров сообщил, что глава государства на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".
Ранее политолог Ростислав Ищенко подчеркнул
, что сейчас ситуация во многом зависит от действий России.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран