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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html
Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе
Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе
Ситуация в регионе остается напряженной: сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии таджикско-афганской границы и продолжает захватывать территории. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T11:51+0500
2021-07-07T11:51+0500
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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
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афганистан
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, какой реакции России следует ожидать в связи с ухудшением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.Глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.Министр также сообщил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили пограничный район, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.Российский МИД продолжает внимательно наблюдать за эскалацией напряженности в регионе.Между тем ситуацию держит на контроле и президент России Владимир Путин. Лавров сообщил, что глава государства на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".Ранее политолог Ростислав Ищенко подчеркнул, что сейчас ситуация во многом зависит от действий России.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html
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мид рф, радикальное движение "талибан", одкб, афганистан, сергей лавров, таджикистан

Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе

11:51 07.07.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ситуация в регионе остается напряженной: сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии таджикско-афганской границы и продолжает захватывать территории.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, какой реакции России следует ожидать в связи с ухудшением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.

"Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.
Министр также сообщил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили пограничный район, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
Российский МИД продолжает внимательно наблюдать за эскалацией напряженности в регионе.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", — отметил Лавров.

Между тем ситуацию держит на контроле и президент России Владимир Путин.
Лавров сообщил, что глава государства на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".
Ранее политолог Ростислав Ищенко подчеркнул, что сейчас ситуация во многом зависит от действий России.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Боевики движения Талибан* - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Историю вспять? Что последует за захватом "Талибаном"* границы с Таджикистаном
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