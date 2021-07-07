https://uz.sputniknews.ru/20210707/lavrov-o-situatsii-v-afganistane-obyazatelstva-rossii-v-ramkax-odkb--v-sile-19572690.html

Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе

Лавров о ситуации в Афганистане: обязательства России в рамках ОДКБ — в силе

Ситуация в регионе остается напряженной: сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии таджикско-афганской границы и продолжает захватывать территории. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T11:51+0500

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2021-07-07T11:51+0500

мид рф

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

одкб

афганистан

сергей лавров

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, какой реакции России следует ожидать в связи с ухудшением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.Глава МИД подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.Министр также сообщил, что представители секретариата ОДКБ накануне посетили пограничный район, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.Российский МИД продолжает внимательно наблюдать за эскалацией напряженности в регионе.Между тем ситуацию держит на контроле и президент России Владимир Путин. Лавров сообщил, что глава государства на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".Ранее политолог Ростислав Ищенко подчеркнул, что сейчас ситуация во многом зависит от действий России.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html

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мид рф, радикальное движение "талибан", одкб, афганистан, сергей лавров, таджикистан