https://uz.sputniknews.ru/20210707/mirziyoev-predostavil-lgoty-i-subsidii-proizvoditelyam-vina-i-vinograda-19586698.html

Мирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда

Мирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда

В Узбекистане отменят акцизный налог на натуральные вина, а винодельческим кластерам для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T22:24+0500

2021-07-07T22:24+0500

2021-07-07T22:24+0500

политика

льготы

виноградники

виноград

туризм

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев анонсировал меры поддержки производителям вина и винограда, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам видеоселекторного совещания, прошедшего 7 июля.Президент подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции.Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда. Определено также, что акцизный налог на натуральные вина будет отменен.В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в нынешнем году можно довести экспорт столового винограда до 200 миллионов долларов, изюма - 130 миллионов долларов, а экспорт натуральных вин - до 50 миллионов долларов.Даны поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.Мирзиёев отметил необходимость организации крупных виноградных плантаций в предгорных районах. Так, в прошлом году за счет сокращения зерновых площадей в Алтыарыкском районе заложены крупные виноградники на двух тысячах гектарах. В них обеспечены работой пять тысяч местных жителей.Это, по словам лидера, позволит заготовить дополнительно 60 тысяч тонн винограда, обеспечить экспорт продукции почти на 100 миллионов долларов в следующем году и 200 миллионов долларов в последующих годах после выхода на полную мощность.Новые виноградники также созданы в Фаришском, Галляаральском, Янгиабадском, Чиракчинском, Пайарыкском и Кошработском районах.На совещании поставлена задача создать на основе этого опыта новые экспортоориентированные плантации в 44 районах Каракалпакстана и областей.Глава государства подчеркнул важность создания инфраструктуры для обслуживания этих плантаций. С этой целью в территориальных подразделениях Министерства сельского хозяйства будут организованы проектные офисы по развитию виноградарства, обеспечению саженцами и защите от болезней.Выращивание сертифицированных саженцев винограда будет развернуто на землях Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева и других научных учреждений. В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, будет предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций.Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 миллионов долларов.Важная роль в развитии сферы отводится приусадебным землям. К примеру, в домохозяйствах Булакбашинского района выращивают пять тысяч тонн винограда, что приносит 15 миллиардов сумов дохода.Президент подчеркнул необходимость популяризации этого опыта во всех регионах и расширения практики выращивания винограда по периметру приусадебных участков и вдоль дорог.На совещании обсуждены вопросы широкого внедрения научных достижений и инноваций в сферу. Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.Указано на возможность повышения урожайности в 2-3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода до 30 процентов расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.На совещании также обсуждены меры по созданию необходимой инфраструктуры для энотуризма — винного туризма. На сегодняшний день в стране организованы лишь четыре туристические плантации — в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях. По мнению главы государства, этого не достаточно.

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льготы, виноградники, виноград, туризм, шавкат мирзиёев