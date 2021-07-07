Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210707/mirziyoev-predostavil-lgoty-i-subsidii-proizvoditelyam-vina-i-vinograda-19586698.html
Мирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда
Мирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда
В Узбекистане отменят акцизный налог на натуральные вина, а винодельческим кластерам для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T22:24+0500
2021-07-07T22:24+0500
политика
льготы
виноградники
виноград
туризм
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19408262_0:108:1280:829_1920x0_80_0_0_bdef4df8223d4c3e695952d13e55a3b2.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев анонсировал меры поддержки производителям вина и винограда, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам видеоселекторного совещания, прошедшего 7 июля.Президент подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции.Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда. Определено также, что акцизный налог на натуральные вина будет отменен.В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в нынешнем году можно довести экспорт столового винограда до 200 миллионов долларов, изюма - 130 миллионов долларов, а экспорт натуральных вин - до 50 миллионов долларов.Даны поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.Мирзиёев отметил необходимость организации крупных виноградных плантаций в предгорных районах. Так, в прошлом году за счет сокращения зерновых площадей в Алтыарыкском районе заложены крупные виноградники на двух тысячах гектарах. В них обеспечены работой пять тысяч местных жителей.Это, по словам лидера, позволит заготовить дополнительно 60 тысяч тонн винограда, обеспечить экспорт продукции почти на 100 миллионов долларов в следующем году и 200 миллионов долларов в последующих годах после выхода на полную мощность.Новые виноградники также созданы в Фаришском, Галляаральском, Янгиабадском, Чиракчинском, Пайарыкском и Кошработском районах.На совещании поставлена задача создать на основе этого опыта новые экспортоориентированные плантации в 44 районах Каракалпакстана и областей.Глава государства подчеркнул важность создания инфраструктуры для обслуживания этих плантаций. С этой целью в территориальных подразделениях Министерства сельского хозяйства будут организованы проектные офисы по развитию виноградарства, обеспечению саженцами и защите от болезней.Выращивание сертифицированных саженцев винограда будет развернуто на землях Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева и других научных учреждений. В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, будет предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций.Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 миллионов долларов.Важная роль в развитии сферы отводится приусадебным землям. К примеру, в домохозяйствах Булакбашинского района выращивают пять тысяч тонн винограда, что приносит 15 миллиардов сумов дохода.Президент подчеркнул необходимость популяризации этого опыта во всех регионах и расширения практики выращивания винограда по периметру приусадебных участков и вдоль дорог.На совещании обсуждены вопросы широкого внедрения научных достижений и инноваций в сферу. Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.Указано на возможность повышения урожайности в 2-3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода до 30 процентов расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.На совещании также обсуждены меры по созданию необходимой инфраструктуры для энотуризма — винного туризма. На сегодняшний день в стране организованы лишь четыре туристические плантации — в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях. По мнению главы государства, этого не достаточно.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/rabota-slujby-bezopasnosti-mirziyoeva-teper-reglamentiruetsya-zakonom-19568900.html
https://uz.sputniknews.ru/20190727/Vinograd-polza-i-vred-dlya-zdorovya-12101087.html
https://uz.sputniknews.ru/20200930/V-Uzbekistane-pozvolyat-reklamirovat-vino-otechestvennogo-proizvodstva-15086500.html
https://uz.sputniknews.ru/20190806/V-Uzbekistane-poyavilas-Assotsiatsiya-gastronomicheskogo-turizma-12182083.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19408262_77:0:1213:852_1920x0_80_0_0_2d90964833f5628704b5b615877b1edf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
льготы, виноградники, виноград, туризм, шавкат мирзиёев

Мирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда

22:24 07.07.2021
2889
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане отменят акцизный налог на натуральные вина, а винодельческим кластерам для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции предоставят льготы для покупки оборудования.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев анонсировал меры поддержки производителям вина и винограда, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам видеоселекторного совещания, прошедшего 7 июля.
Президент подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции.
Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда. Определено также, что акцизный налог на натуральные вина будет отменен.
В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в нынешнем году можно довести экспорт столового винограда до 200 миллионов долларов, изюма - 130 миллионов долларов, а экспорт натуральных вин - до 50 миллионов долларов.
Телохранитель - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
Общество
Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон
Вчера, 09:25
960
Даны поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.
“Отныне при экспорте 30 процентов выращенного урожая налоги на прибыль и имущество будут снижены на 30 процентов, а при экспорте более 30 процентов - в два раза. Кроме того, на каждый литр поставляемого за рубеж натурального вина будет предоставляться субсидия в размере 5 тысяч сумов”, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Мирзиёев отметил необходимость организации крупных виноградных плантаций в предгорных районах.
Так, в прошлом году за счет сокращения зерновых площадей в Алтыарыкском районе заложены крупные виноградники на двух тысячах гектарах. В них обеспечены работой пять тысяч местных жителей.
Это, по словам лидера, позволит заготовить дополнительно 60 тысяч тонн винограда, обеспечить экспорт продукции почти на 100 миллионов долларов в следующем году и 200 миллионов долларов в последующих годах после выхода на полную мощность.
Новые виноградники также созданы в Фаришском, Галляаральском, Янгиабадском, Чиракчинском, Пайарыкском и Кошработском районах.
Польза и вред винограда - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2019
Инфографика
Виноград: польза и вред для здоровья
27 июля 2019, 13:27
1767
На совещании поставлена задача создать на основе этого опыта новые экспортоориентированные плантации в 44 районах Каракалпакстана и областей.
Глава государства подчеркнул важность создания инфраструктуры для обслуживания этих плантаций. С этой целью в территориальных подразделениях Министерства сельского хозяйства будут организованы проектные офисы по развитию виноградарства, обеспечению саженцами и защите от болезней.
Выращивание сертифицированных саженцев винограда будет развернуто на землях Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева и других научных учреждений. В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, будет предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций.
Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 миллионов долларов.
Важная роль в развитии сферы отводится приусадебным землям. К примеру, в домохозяйствах Булакбашинского района выращивают пять тысяч тонн винограда, что приносит 15 миллиардов сумов дохода.
Стенд Узбекистана на продовольственной выставке Продэкспо-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2020
Общество
В Узбекистане позволят рекламировать вино отечественного производства
30 сентября 2020, 14:55
1580
Президент подчеркнул необходимость популяризации этого опыта во всех регионах и расширения практики выращивания винограда по периметру приусадебных участков и вдоль дорог.
На совещании обсуждены вопросы широкого внедрения научных достижений и инноваций в сферу. Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.
Указано на возможность повышения урожайности в 2-3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода до 30 процентов расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.
На совещании также обсуждены меры по созданию необходимой инфраструктуры для энотуризма — винного туризма. На сегодняшний день в стране организованы лишь четыре туристические плантации — в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях. По мнению главы государства, этого не достаточно.
Плов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2019
Туризм
В Узбекистане появилась Ассоциация гастрономического туризма
6 августа 2019, 15:02
398
801010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераМирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда
ВчераГенпрокурор Узбекистана встретится с коллегами по СНГ в Петербурге
ВчераБоксер Шахрам Гиясов отмечает 28-летие
ВчераГлавы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
ВчераАфганская угроза: ОДКБ спешит на помощь Узбекистану и Таджикистану
ВчераЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии
ВчераВ Узбекистане объяснили недоверие к вакцинации
ВчераВласти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
ВчераКакие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
ВчераВ России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин
ВчераУзбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
ВчераТалибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных
ВчераСильный ветер и пыльные бури: в Узбекистане резко изменится погода
ВчераУзбекистанцев "наставят на путь истинный" онлайн
ВчераВоенные медики Узбекистана обучатся в Корее
ВчераТерроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет
ВчераУзбекским чиновникам сделают "вакцину честности"
ВчераОдин из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе
ВчераВ Наманганской области открылись новые учебные группы для детей дошкольного возраста
ВчераУзбекистан задумал стать "железнодорожным титаном" — почему это получится