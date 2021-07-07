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https://uz.sputniknews.ru/20210707/rabota-slujby-bezopasnosti-mirziyoeva-teper-reglamentiruetsya-zakonom-19568900.html
Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон
Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон
Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в 2018-м, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T09:25+0500
2021-07-07T09:37+0500
общество
закон
президент узбекистана
безопасность
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О Государственной службе безопасности президента РУз".Документ регламентирует, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы.Закон был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в конце мая.Новый закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности.В частности, документом определяются условия и порядок применения физической силы, специальных средств, холодного или огнестрельного оружия сотрудниками службы. Служба осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов и других организаций, а также их должностных лиц, подчиняясь только закону, указывается в документе. Вмешательство госорганов и других организаций в ее работу запрещается.Как ожидается, закон будет способствовать совершенствованию правовых основ службы государственной безопасности президента Узбекистана, приведение их в соответствие с действующим законодательством.Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в январе 2018 года, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми постановлениями главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-zaloge-semeynogo-schastya-19280410.html
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закон, президент узбекистана, безопасность

Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон

09:25 07.07.2021 (обновлено: 09:37 07.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Job MosesТелохранитель
Телохранитель - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© СС0 / Unsplash / Job Moses
Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в 2018-м, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми постановлениями главы государства.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О Государственной службе безопасности президента РУз".
Документ регламентирует, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы.
Закон был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в конце мая.
Теперь служба госбезопасности подчиняется и подотчетна непосредственно президенту Узбекистана.
Новый закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности.
В частности, документом определяются условия и порядок применения физической силы, специальных средств, холодного или огнестрельного оружия сотрудниками службы.
Служба осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов и других организаций, а также их должностных лиц, подчиняясь только закону, указывается в документе. Вмешательство госорганов и других организаций в ее работу запрещается.
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Как ожидается, закон будет способствовать совершенствованию правовых основ службы государственной безопасности президента Узбекистана, приведение их в соответствие с действующим законодательством.
Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в январе 2018 года, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми постановлениями главы государства.
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