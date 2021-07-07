https://uz.sputniknews.ru/20210707/rabota-slujby-bezopasnosti-mirziyoeva-teper-reglamentiruetsya-zakonom-19568900.html

Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон

Работу службы безопасности Мирзиёева теперь регламентирует закон

Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в 2018-м, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T09:25+0500

2021-07-07T09:25+0500

2021-07-07T09:37+0500

общество

закон

президент узбекистана

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19568871_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_7d93733489b5adbdaf1288ab3255ec89.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О Государственной службе безопасности президента РУз".Документ регламентирует, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы.Закон был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в конце мая.Новый закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности.В частности, документом определяются условия и порядок применения физической силы, специальных средств, холодного или огнестрельного оружия сотрудниками службы. Служба осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов и других организаций, а также их должностных лиц, подчиняясь только закону, указывается в документе. Вмешательство госорганов и других организаций в ее работу запрещается.Как ожидается, закон будет способствовать совершенствованию правовых основ службы государственной безопасности президента Узбекистана, приведение их в соответствие с действующим законодательством.Служба госбезопасности президента Узбекистана была создана в январе 2018 года, и до настоящего времени ее деятельность регламентировалась только закрытыми постановлениями главы государства.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-zaloge-semeynogo-schastya-19280410.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

закон, президент узбекистана, безопасность