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В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов
В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов
От должностных обязанностей освобождены заместители министров, а также заместители председателей различных ведомств. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T11:53+0500
2021-07-07T13:00+0500
политика
освобождение
чиновники
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане несколько крупных чиновников освободили от занимаемых должностей, сообщает Telegram-канал "Нигох". Кто отстранен от должностных обязанностейНапомним: в соответствии с указом президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении", с 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов и имущества государственных служащих.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/Rukovoditeli-podrazdeleniy-MVD-uvoleny-za-korruptsionnye-pravonarusheniya-15579655.html
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освобождение, чиновники

В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов

11:53 07.07.2021 (обновлено: 13:00 07.07.2021)
1057
© Spuntik / Владимир ФедоренкоПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Spuntik / Владимир Федоренко
От должностных обязанностей освобождены заместители министров, а также заместители председателей различных ведомств.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане несколько крупных чиновников освободили от занимаемых должностей, сообщает Telegram-канал "Нигох".

Кто отстранен от должностных обязанностей

Замминистра культуры и главы Департамента культурного наследия Камола Акилова.
Замминистра строительства и начальника Инспекции по контролю в сфере строительства Козим Туляганов.
Замминистра транспорта Акмал Мирзаев.
Первый зампредседателя Госкомгеологии Шамсиддин Алимов. Он назначен на должность заместителя председателя этого же ведомства.
Заместители председателя Госкомгеологии Нуритдин Муратов и Нодир Мухитдинов.
Первый зампредседателя Госкомстата Дилшод Холмуродов.
Заместителя председателя Госкомстата Махмуджон Зиядуллаев.
Зампредседателя Государственного комитета по лесному хозяйству Олим Хакимов.
Зампредседателя Государственного комитета по лесному хозяйству и директор Научно-исследовательского института лесного хозяйства Абдушукур Хамзаев.
Заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства с сохранением должности главы Агентства "Узбекчорванасл" Бахтиёр Атамурадов.
Первый зампредседателя Государственного налогового комитета с сохранением должности директора Кадастрового агентства Фазлиддин Умаров.
Заместителя министра здравоохранения с сохранением должности начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.
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Напомним: в соответствии с указом президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении", с 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов и имущества государственных служащих.
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