Политика
В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов
11:53 07.07.2021 (обновлено: 13:00 07.07.2021)
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© Spuntik / Владимир ФедоренкоПустое кресло
© Spuntik / Владимир Федоренко
От должностных обязанностей освобождены заместители министров, а также заместители председателей различных ведомств.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане несколько крупных чиновников освободили от занимаемых должностей, сообщает Telegram-канал "Нигох".
Кто отстранен от должностных обязанностей
Замминистра культуры и главы Департамента культурного наследия Камола Акилова.
Замминистра строительства и начальника Инспекции по контролю в сфере строительства Козим Туляганов.
Замминистра транспорта Акмал Мирзаев.
Первый зампредседателя Госкомгеологии Шамсиддин Алимов. Он назначен на должность заместителя председателя этого же ведомства.
Заместители председателя Госкомгеологии Нуритдин Муратов и Нодир Мухитдинов.
Первый зампредседателя Госкомстата Дилшод Холмуродов.
Заместителя председателя Госкомстата Махмуджон Зиядуллаев.
Зампредседателя Государственного комитета по лесному хозяйству Олим Хакимов.
Зампредседателя Государственного комитета по лесному хозяйству и директор Научно-исследовательского института лесного хозяйства Абдушукур Хамзаев.
Заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства с сохранением должности главы Агентства "Узбекчорванасл" Бахтиёр Атамурадов.
Первый зампредседателя Государственного налогового комитета с сохранением должности директора Кадастрового агентства Фазлиддин Умаров.
Заместителя министра здравоохранения с сохранением должности начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.
11 декабря 2020, 14:48
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Напомним: в соответствии с указом президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении", с 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов и имущества государственных служащих.