https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-srazu-neskolko-krupnyx-chinovnikov-lishilis-postov-19573673.html

В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов

В Узбекистане сразу несколько крупных чиновников лишились постов

От должностных обязанностей освобождены заместители министров, а также заместители председателей различных ведомств. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T11:53+0500

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политика

освобождение

чиновники

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане несколько крупных чиновников освободили от занимаемых должностей, сообщает Telegram-канал "Нигох". Кто отстранен от должностных обязанностейНапомним: в соответствии с указом президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении", с 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов и имущества государственных служащих.

https://uz.sputniknews.ru/20201211/Rukovoditeli-podrazdeleniy-MVD-uvoleny-za-korruptsionnye-pravonarusheniya-15579655.html

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освобождение, чиновники