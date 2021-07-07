https://uz.sputniknews.ru/20210707/voennye-mediki-uzbekistana-obuchatsya-v-koree-19580254.html
Военные медики Узбекистана обучатся в Корее
Военные медики Узбекистана обучатся в Корее
Во время визита узбекистанской делегации в Сеул стороны договорились также о мастер-классах южнокорейских специалистов в военных медицинских учреждениях... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Военные медики Узбекистана пройдут учебу в военных медицинских образовательных учреждениях Республики Корея, сообщает ИА “Дунё”. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита в Сеул узбекской делегации, возглавляемой начальником управления медицинского обеспечения Минобороны полковником Баходиром Абдулахатовым. Накануне он провел переговоры с командующим Медицинским командованием Вооруженных сил Республики Корея генералом Ким Йон Суном. Во время встречи стороны договорились также о проведении мастер-классов южнокорейских специалистов в военных медицинских учреждениях Узбекистана и совместных исследований в сфере военной медицины, обсудили дальнейшие практические шаги по активизации взаимодействия и обмену опытом в этой сфере.Командующему медицинским командованием было передано приглашение посетить с ответным визитом Узбекистан в январе 2022 года. Ожидается, что глава южнокорейской делегации примет участие в церемонии открытия нового Центрального военного клинического госпиталя Минобороны Узбекистана.Также в этот день узбекская делегация ознакомилась с Медицинским ситуационным центром Вооруженных сил Республики Корея, штабом по поддержке карантинных мер, столичным госпиталем, Центром травматологии, госпиталем Сеульского национального университета, изучила деятельность и специальную технику подразделения воздушной медицинской эвакуации Вооруженных сил Республики Корея.Визит продлится до 9 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/voennye-mediki-uzbekistana-i-korei-obmenyayutsya-opytom-v-seule--19562558.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/tashkent-vernul-na-rodinu-47-voennyx-i-opolchentsev-iz-afganistana-pereshedshix-granitsu-19450560.html
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военные, минобороны узбекистана, медицина, сеул, южная корея
Военные медики Узбекистана обучатся в Корее
15:15 07.07.2021 (обновлено: 15:45 07.07.2021)
Во время визита узбекистанской делегации в Сеул стороны договорились также о мастер-классах южнокорейских специалистов в военных медицинских учреждениях Узбекистана и совместных исследованиях в сфере военной медицины.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Военные медики Узбекистана пройдут учебу в военных медицинских образовательных учреждениях Республики Корея, сообщает
ИА “Дунё”.
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита в Сеул узбекской делегации, возглавляемой начальником управления медицинского обеспечения Минобороны полковником Баходиром Абдулахатовым. Накануне он провел переговоры с командующим Медицинским командованием Вооруженных сил Республики Корея генералом Ким Йон Суном.
Во время встречи стороны договорились также о проведении мастер-классов южнокорейских специалистов в военных медицинских учреждениях Узбекистана и совместных исследований в сфере военной медицины, обсудили дальнейшие практические шаги по активизации взаимодействия и обмену опытом в этой сфере.
"Подчеркнута важность постоянного взаимодействия и выражена готовность к дальнейшей активизации взаимодействия по широкому спектру направлений", — говорится в сообщении информационного агентства МИД Узбекистана.
Командующему медицинским командованием было передано приглашение посетить с ответным визитом Узбекистан в январе 2022 года. Ожидается, что глава южнокорейской делегации примет участие в церемонии открытия нового Центрального военного клинического госпиталя Минобороны Узбекистана.
Также в этот день узбекская делегация ознакомилась с Медицинским ситуационным центром Вооруженных сил Республики Корея, штабом по поддержке карантинных мер, столичным госпиталем, Центром травматологии, госпиталем Сеульского национального университета, изучила деятельность и специальную технику подразделения воздушной медицинской эвакуации Вооруженных сил Республики Корея.
Визит продлится до 9 июля.