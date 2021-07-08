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СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана
СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана
В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T13:30+0500
2021-07-08T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Ташкентский государственный университет востоковедения (ТГУВ) запустили совместную программу обучения в магистратуре по модели двух дипломов "Международные отношения на постсоветском пространстве".Чему учатНа этой программе изучают различные аспекты развития постсоветского пространства. Россия же, благодаря программе, получит высококачественных специалистов, "обладающих глубокими знаниями об Узбекистане, без которых невозможно выстроить грамотную внешнеполитическую линию".Ниязов не обошел стороной и Ташкентский государственный университет востоковедения. Профессор отметил большую роль ТГУВ в изучении стран Дальнего и Ближнего Востока. Между тем в последние годы узбекистанцы пришли к понимаю, что исследований только этих регионов недостаточно для выстраивания эффективной внешней политики.Какой у выпускников дальнейший путьМолодые специалисты смогут оказывать организационные, экспертно-аналитические, консультационные, информационные и просветительские услуги для:Кроме того, выпускники смогут вести научно-исследовательскую деятельность по соответствующей тематике. Подробнее о программе можно узнать в интервью с Ниязи Ниязовым.СПбГУ — один из старейших и крупнейших классических университетов России. Вуз регулярно попадает в рейтинги лучших. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ — он будет выпускать специалистов в сфере филологии, биомедицины, страноведения и экономики.
https://uz.sputniknews.ru/20210114/V-SPbGU-podelilis-podrobnostyami-otkrytiya-filiala-universiteta-v-Tashkente-15790575.html
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высшее образование, поступление в университет, диплом, вузы, образование, санкт-петербург

СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана

13:30 08.07.2021 (обновлено: 13:34 08.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Ташкентский государственный университет востоковедения (ТГУВ) запустили совместную программу обучения в магистратуре по модели двух дипломов "Международные отношения на постсоветском пространстве".

Чему учат

На этой программе изучают различные аспекты развития постсоветского пространства.
"В фокусе магистерской программы — внутренняя и внешняя политика не только государств Центральной Азии, но и Южного Кавказа, Украины, Беларуси, Молдовы и, конечно, России. Наработки в данных направлениях будут очень полезны нашим узбекским коллегам — они смогут лучше разбираться в политических, экономических и гуманитарных особенностях этих стран", — отметил доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.
Россия же, благодаря программе, получит высококачественных специалистов, "обладающих глубокими знаниями об Узбекистане, без которых невозможно выстроить грамотную внешнеполитическую линию".
Ниязов не обошел стороной и Ташкентский государственный университет востоковедения. Профессор отметил большую роль ТГУВ в изучении стран Дальнего и Ближнего Востока.
Между тем в последние годы узбекистанцы пришли к понимаю, что исследований только этих регионов недостаточно для выстраивания эффективной внешней политики.

Какой у выпускников дальнейший путь

Молодые специалисты смогут оказывать организационные, экспертно-аналитические, консультационные, информационные и просветительские услуги для:
государственных органов;
международных межправительственных и неправительственных организаций;
СМИ, занимающихся международными отношениями.
Кроме того, выпускники смогут вести научно-исследовательскую деятельность по соответствующей тематике.
Подробнее о программе можно узнать в интервью с Ниязи Ниязовым.
СПбГУ — один из старейших и крупнейших классических университетов России. Вуз регулярно попадает в рейтинги лучших.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ — он будет выпускать специалистов в сфере филологии, биомедицины, страноведения и экономики.
Российский и Узбекский флаги - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2021
Россия
В СПбГУ поделились подробностями открытия филиала университета в Ташкенте
14 января, 19:56
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