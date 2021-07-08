https://uz.sputniknews.ru/20210708/spbgu-zapustil-programmu-dvux-diplomov-s-universitetom-uzbekistana-19593657.html

СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана

СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T13:30+0500

2021-07-08T13:30+0500

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общество

высшее образование

поступление в университет

диплом

вузы

образование

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Ташкентский государственный университет востоковедения (ТГУВ) запустили совместную программу обучения в магистратуре по модели двух дипломов "Международные отношения на постсоветском пространстве".Чему учатНа этой программе изучают различные аспекты развития постсоветского пространства. Россия же, благодаря программе, получит высококачественных специалистов, "обладающих глубокими знаниями об Узбекистане, без которых невозможно выстроить грамотную внешнеполитическую линию".Ниязов не обошел стороной и Ташкентский государственный университет востоковедения. Профессор отметил большую роль ТГУВ в изучении стран Дальнего и Ближнего Востока. Между тем в последние годы узбекистанцы пришли к понимаю, что исследований только этих регионов недостаточно для выстраивания эффективной внешней политики.Какой у выпускников дальнейший путьМолодые специалисты смогут оказывать организационные, экспертно-аналитические, консультационные, информационные и просветительские услуги для:Кроме того, выпускники смогут вести научно-исследовательскую деятельность по соответствующей тематике. Подробнее о программе можно узнать в интервью с Ниязи Ниязовым.СПбГУ — один из старейших и крупнейших классических университетов России. Вуз регулярно попадает в рейтинги лучших. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала СПбГУ — он будет выпускать специалистов в сфере филологии, биомедицины, страноведения и экономики.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/V-SPbGU-podelilis-podrobnostyami-otkrytiya-filiala-universiteta-v-Tashkente-15790575.html

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высшее образование, поступление в университет, диплом, вузы, образование, санкт-петербург