https://uz.sputniknews.ru/20210708/tadjikistan-prinyal-400-bejentsev-iz-afganistana-19596601.html
Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
Администрация Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сообщила о приеме четырехсот беженцев из Афганистана. Это первое сообщение о пересечение... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T15:27+0500
2021-07-08T15:27+0500
2021-07-08T16:18+0500
видео
беженцы
афганистан
таджикистан
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Видео появилось на официальной странице администрации ГБАО в Facebook. Сообщается, что местные власти создали для них условия для пребывания на своей территории. Точное их число не называется. Ситуация в Афганистане обострилась с началом вывода американских войск. Талибы* уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным таджикской стороны, они уже контролируют более 70 процентов совместной госграницы.В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан. В отличие от узбекских пограничников, которые пресекают незаконное проникновение на свою территорию, таджикские пропускают их из гуманитарных соображений.Пятого июля стало известно, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Силы направят на укрепление таджикско-афганской границы.До этого он провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Стороны договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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видео, беженцы, афганистан, таджикистан
Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
15:27 08.07.2021 (обновлено: 16:18 08.07.2021)
Администрация Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сообщила о приеме четырехсот беженцев из Афганистана. Это первое сообщение о пересечение госграницы гражданским населением.
Видео появилось на официальной странице
администрации ГБАО в Facebook. Сообщается, что местные власти создали для них условия для пребывания на своей территории. Точное их число не называется.
Ситуация в Афганистане обострилась с началом вывода американских войск. Талибы* уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным таджикской стороны, они уже контролируют более 70 процентов совместной госграницы.
В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан. В отличие от узбекских пограничников, которые пресекают незаконное проникновение на свою территорию, таджикские пропускают их из гуманитарных соображений.
Пятого июля стало известно, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил
мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Силы направят на укрепление таджикско-афганской границы.
До этого он провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Стороны договорились
активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран