https://uz.sputniknews.ru/20210708/tadjikistan-prinyal-400-bejentsev-iz-afganistana-19596601.html

Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана

Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана

Администрация Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сообщила о приеме четырехсот беженцев из Афганистана. Это первое сообщение о пересечение... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T15:27+0500

2021-07-08T15:27+0500

2021-07-08T16:18+0500

видео

беженцы

афганистан

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19594567_0:0:1515:853_1920x0_80_0_0_76952505312353792d7fd9a857907053.jpg

Видео появилось на официальной странице администрации ГБАО в Facebook. Сообщается, что местные власти создали для них условия для пребывания на своей территории. Точное их число не называется. Ситуация в Афганистане обострилась с началом вывода американских войск. Талибы* уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным таджикской стороны, они уже контролируют более 70 процентов совместной госграницы.В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан. В отличие от узбекских пограничников, которые пресекают незаконное проникновение на свою территорию, таджикские пропускают их из гуманитарных соображений.Пятого июля стало известно, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Силы направят на укрепление таджикско-афганской границы.До этого он провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Стороны договорились активизировать усилия по координации работы ведомств обеих республик из-за обострения ситуации.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

афганистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, беженцы, афганистан, таджикистан