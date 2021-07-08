https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-mdo-naznachen-novyy-zamestitel-ministra-19590758.html
В МДО назначен новый заместитель министра
В МДО назначен новый заместитель министра
Пост замминистра дошкольного образования занял Нодир Муслитдинов. Ранее он возглавлял Департамент бюджетной политики в сфере социальной защиты и... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:02+0500
2021-07-08T12:02+0500
2021-07-08T12:05+0500
политика
министерство дошкольного образования
заместитель министра
назначение
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане заместителем министра дошкольного образования назначен Нодир Муслитдинов, сообщает пресс-служба МДО. Прежде он работал руководителем Департамента бюджетной политики в сфере социальной защиты и государственных соцуслуг в Министерстве финансов.Муслитдинов родился в 1977 году в Бухарской области. В 1999-м он окончил Бухарский технологический институт пищевой и лёгкой промышленности.Трудовую деятельность начал в этом же году ведущим специалистом областного управления Госкомимущества. В период с 2000 по 2019 гг. работал в различных организациях в сфере финансов. В 2020 году занимал руководящие должности в системе Минфина. Ранее стало известно, что в республике сразу несколько крупных чиновников лишились своих постов.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/eks-zamministra-doshkolnogo-obrazovaniya-vozglavil-filial-rgpu-im-gertsena-v-tashkente-19235540.html
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министерство дошкольного образования, заместитель министра, назначение
В МДО назначен новый заместитель министра
12:02 08.07.2021 (обновлено: 12:05 08.07.2021)
Пост замминистра дошкольного образования занял Нодир Муслитдинов. Ранее он возглавлял Департамент бюджетной политики в сфере социальной защиты и государственных соцуслуг в Министерстве финансов.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В Узбекистане заместителем министра дошкольного образования назначен Нодир Муслитдинов, сообщает
пресс-служба МДО.
Прежде он работал руководителем Департамента бюджетной политики в сфере социальной защиты и государственных соцуслуг в Министерстве финансов.
Муслитдинов родился в 1977 году в Бухарской области. В 1999-м он окончил Бухарский технологический институт пищевой и лёгкой промышленности.
Трудовую деятельность начал в этом же году ведущим специалистом областного управления Госкомимущества.
В период с 2000 по 2019 гг. работал в различных организациях в сфере финансов. В 2020 году занимал руководящие должности в системе Минфина.
Ранее стало известно, что в республике сразу несколько крупных чиновников лишились
своих постов.