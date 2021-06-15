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Экс-замминистра дошкольного образования возглавил филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Экс-замминистра дошкольного образования возглавил филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Пост занял Олимов Кахрамон Танзилович. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T09:21+0500
2021-06-15T10:13+0500
общество
директор
министерство дошкольного образования
назначение
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Постановлением Кабинета министров директором ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена назначен Олимов Кахрамон Танзилович. Об этом сообщает пресс-служба МДО.Ранее Олимов занимал пост первого замминистра дошкольного образования Республики Узбекистан.Напомним: в конце марта этого года исполнительным директором ташкентского филиала РГПУ имени А. И. Герцена стал Кахрамон Ибадуллаев. Ранее он работал директором Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/rossiya-podderjit-uzbekistan-v-sfere-podgotovki-vospitateley-detskix-sadov-18791344.html
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директор, министерство дошкольного образования, назначение

Экс-замминистра дошкольного образования возглавил филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте

09:21 15.06.2021 (обновлено: 10:13 15.06.2021)
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© Министерство дошкольного образования УзбекистанаОлимов Кахрамон Танзилович
Олимов Кахрамон Танзилович - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Министерство дошкольного образования Узбекистана
Пост занял Олимов Кахрамон Танзилович. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Постановлением Кабинета министров директором ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена назначен Олимов Кахрамон Танзилович. Об этом сообщает пресс-служба МДО.
Ранее Олимов занимал пост первого замминистра дошкольного образования Республики Узбекистан.
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Напомним: в конце марта этого года исполнительным директором ташкентского филиала РГПУ имени А. И. Герцена стал Кахрамон Ибадуллаев. Ранее он работал директором Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.
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