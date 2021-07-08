https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-moskve-otkrylsya-esche-odin-punkt-vaktsinatsii-dlya-inostrantsev-19598413.html

В Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев

В Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев

Прививку от коронавируса можно сделать теперь и в московских "Лужниках". Цена процедуры — 1 300 рублей. При этом необходимы некоторые документы. Подробнее — в... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T16:56+0500

2021-07-08T16:56+0500

2021-07-08T16:57+0500

миграция

вакцина "спутник лайт"

вакцинация

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Москве на стадионе "Лужники" появился еще один пункт для вакцинации иностранцев.Сделать прививку "Спутник Лайт" здесь можно ежедневно с 10.00 до 22.00. В день врачи могут принять примерно 15 тысяч человек. Вакцинируют в "Лужниках" как организованные группы — их принимают по договору, в определенное время, — так и физлиц. Цена одного укола — 1 300 рублей.Иностранцы прививаются без записи в порядке живой очереди. Для того чтобы получить вакцину, необходимо предоставить документ, который подтверждает легальный статус мигранта в РФ. После этого потребуется заключить договор, заполнить анкету, согласие и оплатить. Данные о прививке появятся в ЕМИАС. QR-код, подтверждающий статус вакцинированного, придет по sms.Ранее мы писали, что первые два пункта вакцинации мигрантов открылись несколько дней назад и принимают посетителей в ММЦ "Сахарово" с 09.00 до 21.00 и на территории ТЦ "Садовод" (улица Верхние поля, дом 54, строение 15). Там будут принимать с 08.00 до 20.00.

https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-idet-vaktsinatsiya-migrantov-ot-covid-19-na-territorii-tts-sadovod-v-moskve-19480842.html

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вакцина "спутник лайт", вакцинация, трудовые мигранты, москва