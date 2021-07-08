Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkande-vnov-otkryt-medtsentr-dlya-lecheniya-patsientov-s-koronavirusom-19596257.html
В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
Клиника возобновила работу для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T14:32+0500
2021-07-08T14:53+0500
общество
индийский штамм коронавируса
ситуация с коронавирусом в узбекистане
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17743628_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_a26b7439283334f2cc30d0fab479b7b0.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самарканде снова заработал распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба самаркандского телеканала STV.Отмечается, что клиника открыта для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. Центр создан в августе прошлого года, однако его работа была временно приостановлена в связи с сокращением количества больных.Ранее в Ташкенте также возобновили работу распределительные центры для больных коронавирусом в связи с резким скачком количества заболевших. Медцентры действуют на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а также двух спорткомплексов "Универсал" и "Ёшлик". Они могут принять до двух тысяч пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210703/zangiatinskaya-bolnitsa-zabita-pod-zavyazku--rukovodstvo-19526203.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17743628_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c93162ed4d0c91b33f9338256bcf3364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
индийский штамм коронавируса, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан

В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом

14:32 08.07.2021 (обновлено: 14:53 08.07.2021)
1059
© Sputnik
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik
Клиника возобновила работу для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самарканде снова заработал распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба самаркандского телеканала STV.

"В связи с ростом количества больных мы были вынуждены открыть центр. Здесь есть все необходимое для лечения пациентов, поступающих из городов и районов области, работают около 100 специалистов".

Ахмаджон Бободжонов
Начальник самаркандского городского объединения
Отмечается, что клиника открыта для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. Центр создан в августе прошлого года, однако его работа была временно приостановлена в связи с сокращением количества больных.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
Общество
Зангиатинская больница забита под завязку — руководство
3 июля, 15:22
2192
Ранее в Ташкенте также возобновили работу распределительные центры для больных коронавирусом в связи с резким скачком количества заболевших. Медцентры действуют на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а также двух спорткомплексов "Универсал" и "Ёшлик". Они могут принять до двух тысяч пациентов.
021000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:01Юниоры Узбекистана вновь взяли золото чемпионата ЦА по футболу
17:56В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
17:32Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
17:17В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
16:56В Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев
16:42На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
16:19Международный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана
15:27Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
15:21Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах
15:13В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
14:32В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
14:17Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост
14:06Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку
13:39В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
13:30СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана
12:48Чему нас научил Владимир Меньшов
12:32Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
12:27"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
12:06Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
12:02В МДО назначен новый заместитель министра