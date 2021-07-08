https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkande-vnov-otkryt-medtsentr-dlya-lecheniya-patsientov-s-koronavirusom-19596257.html
В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
Клиника возобновила работу для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T14:32+0500
2021-07-08T14:32+0500
2021-07-08T14:53+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самарканде снова заработал распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба самаркандского телеканала STV.Отмечается, что клиника открыта для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. Центр создан в августе прошлого года, однако его работа была временно приостановлена в связи с сокращением количества больных.Ранее в Ташкенте также возобновили работу распределительные центры для больных коронавирусом в связи с резким скачком количества заболевших. Медцентры действуют на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а также двух спорткомплексов "Универсал" и "Ёшлик". Они могут принять до двух тысяч пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210703/zangiatinskaya-bolnitsa-zabita-pod-zavyazku--rukovodstvo-19526203.html
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индийский штамм коронавируса, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан
В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
14:32 08.07.2021 (обновлено: 14:53 08.07.2021)
Клиника возобновила работу для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В Самарканде снова заработал распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
пресс-служба самаркандского телеканала STV.
"В связи с ростом количества больных мы были вынуждены открыть центр. Здесь есть все необходимое для лечения пациентов, поступающих из городов и районов области, работают около 100 специалистов".
Ахмаджон Бободжонов
Начальник самаркандского городского объединения
Отмечается, что клиника открыта для централизованного лечения заразившихся COVID-19 на базе городского спорткомплекса. Медучреждение рассчитано на одну тысячу мест. Центр создан в августе прошлого года, однако его работа была временно приостановлена в связи с сокращением количества больных.
Ранее в Ташкенте также возобновили
работу распределительные центры для больных коронавирусом в связи с резким скачком количества заболевших. Медцентры действуют на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а также двух спорткомплексов "Универсал" и "Ёшлик". Они могут принять до двух тысяч пациентов.