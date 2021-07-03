https://uz.sputniknews.ru/20210703/zangiatinskaya-bolnitsa-zabita-pod-zavyazku--rukovodstvo-19526203.html

Зангиатинская больница забита под завязку — руководство

Зангиатинская больница забита под завязку — руководство

При вместимости в две тысячи койко-мест, на данный момент здесь проходит лечение 2550 пациентов. Резко увеличилось количество инфицированных, особенно среди... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T15:22+0500

2021-07-03T15:22+0500

2021-07-03T15:22+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Первая Зангиатинская специализированная многопрофильная инфекционная больница переполнена больными COVID-19, заявил в эфире телеканала “Узбекистон 24” замдиректора учреждения Олимжон Исхаков.По его словам, при вместимости в две тысячи койко-мест, на данный момент здесь проходит лечение 2550 пациентов. Резко увеличилось количество инфицированных, особенно среди детей и беременных женщин. По его словам, в последнее время ежедневно сюда привозили порядка 350 человек. Сейчас мест нет и прием в больницу приостановлен. Еще около трехсот мест есть во второй Зангиатинской инфекционке, однако, врачи уверены, что и они будут заполнены не пройдет и двух дней. По словам Исхакова, все больные, которые лежат в реанимации, не были вакцинированы.Накануне в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что всего за десять дней — в период с 19 по 28 июня — в Зангиатинскую специализированную многопрофильную инфекционную больницу поступил 191 пациент младше 18 лет. У каждого из них диагностирован коронавирус и симптомы пневмонии.При этом по телефону “103” за это время поступило 203 звонка с похожими симптомами у детей. Возросло и количество госпитализаций. Так, если еще в апреле текущего года в эту инфекционную больницу был доставлен 131 ребенок, то к 28 июня этот показатель возрос до 316.С 28 июня по 12 июля в Узбекистане ужесточили ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов. В частности, въезд в Ташкент автотранспортом из соседних регионов возможен только в случае крайней необходимости.Из-за резкого скачка числа заболевших в столице возобновлена работа распределительных центров. Один из них вместимостью до двух тысяч пациентов будет действовать на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", два других — в спортивных комплексах "Универсал" и "Ёшлик".

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, здравоохранение